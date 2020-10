Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku otworzył nowy rok akademicki i podziękował gościom za obecność. Odniósł się również do funkcjonowania uczelni w warunkach pandemii.

- Nauczanie akademickie w dobie pandemii jest wyzwaniem, na pewno jest trudnością, z którą wcześniej się nie mierzyliśmy. Jest to precedens w historii istnienia uczelni wyższych. Sytuacja nas do tego zmusiła(…). Pracujemy nad tym, żeby ta zdalna forma była realizowana i uzupełniała to co do tej pory na Uniwersytecie osiągnęliśmy - powiedział rektor, życząc społeczności akademickiej, aby w przyszłości wszyscy spotkali się bezpośrednio w murach uczelni tworząc wspólną ideę uniwersytetu.