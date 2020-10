III edycja East Design Days na Politechnice Białostockiej

Na Wydziale Architektury powstaje studio telewizyjne, z którego będzie emitowany dwudniowy program: rozmowy, webinary, zdalne wykłady. O swojej pracy i motywacji opowiedzą m.in. Robert Konieczny – jeden z najbardziej znanych polskich architektów, tegoroczny laureat Nagrody Architektonicznej „Polityki”, Hernan Gomez, pochodzący z Argentyny architekt wnętrz czy Mateusz Kusznierewicz – mistrz olimpijski, biznesman, społecznik.

- Organizujemy to wydarzenie po to, by zarówno w naszym wydziale, jak w i mieście działo się więcej w sferze działań kreatywnych, które łączą ze sobą sztukę, design, technologię i biznes. Chcemy dzielić się wiedzą, pasją i talentami – mówi Adam Jakimowicz, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.