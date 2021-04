I Konkurs o Złote Indeksy w AEH

Laureaci nie tylko będą mieli możliwość studiowania przez rok zupełnie za darmo, ale również otrzymają atrakcyjne rabaty na kolejne lata nauki.

Konkurs skierowany jest do wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski. Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”.

Temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, a przede wszystkim do dostrzeżenia szans i możliwości, jakie wiążą się z pandemią.

- Biorąc pod uwagę aktualność tematu jesteśmy przekonani, że wielu z was zechce wziąć udział w konkursie – podkreślają organizatorzy.

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami na adres AEH w Warszawie do 30 maja 2021 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 czerwca 2021 roku, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Uczelnia w swojej ofercie posiada kierunki takie jak: psychologia, społeczeństwo smart city, prawo, informatyka, zarządzanie, dziennikarstwo, politologia, sztuczna inteligencja i data science.

Pełna oferta uczelni znajduje się na stronie AEH.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu o Złote Indeksy znajdują się na stronie indeks.vizja.pl . Na pytania dotyczące konkursu odpowie Komitet Organizacyjny (e-mail: konkurs@vizja.pl).

źródło: AEH w Warszawie

oprac.: Aneta Kursa