Grzyb lekiem na raka? Publikacja badań naukowców

To pierwsza publikacja, która potwierdza antynowotworowe działanie korzeniowca sosnowego – zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i na żywym organizmie. Wyniki kilkuletniej pracy naukowców z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opublikował magazyn Journal of Molecular Sciences. Wiedzieliśmy, że Heterobasidion annosum powoduje chorobę, która niszczy całe drzewostany. Teraz udowodniliśmy, że ten grzyb potrafi też hamować wzrost komórek nowotworowych, nie niszcząc przy tym zdrowych. Wstępnie przeanalizowaliśmy jego skład chemiczny, zbadaliśmy pod kątem genetycznym i jako pierwsi potwierdziliśmy jego potencjalne działanie lecznicze – wyjaśnia dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Publikacja badań jest podstawą do aplikowania o granty na kolejne działania, na przykład do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Naukowcy z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku chcą m.in. przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy składu chemicznego korzeniowca sosnowego. Moim zdaniem czas na duży projekt B+R, którego efekty mogą zainteresować firmy farmaceutyczne – podsumowuje dr Ewa Zapora, współautorka badań. Jej zdaniem, wizja stworzenia leku na raka jelita grubego jest nadal odległa, ale realna.

Konsorcjum białostockich uczelni wraz z naukowcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykorzystuje do badań wyciągi z banku ekstraktów, stworzonego przez pracowników Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Kolekcja ponad 200 ekstraktów grzybów Puszczy Białowieskiej może być podstawą szeregu badań nie tylko w medycynie, ale także weterynarii, inżynierii środowiska czy przemyśle spożywczym. Przed nami nikt nie badał leczniczych właściwości korzeniowca sosnowego, choć jest grzybem pospolitym w całej Europie. Badamy więc pozostałe gatunki z nadzieją na kolejne odkrycia. Myślę, że czeka nas przełom w kulturze wykorzystywania i podejścia do grzybów – podsumowuje dr Ewa Zapora Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Białostoccy naukowcy czekają na decyzję o wydaniu patentu na nowe zastosowanie korzeniowca sosnowego. Złożyli także wniosek o patent europejski.

źródło: Politechnika Białostocka