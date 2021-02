Geny czy styl życia? Dlaczego jesteśmy podatni na choroby cywilizacyjne?

To już kolejne spotkanie online organizowane przez Koło Naukowe Biologów i Wydział Biologii UwB. Kilka tygodni temu można było wysłuchać wykładu o szczepionkach przeciwko COVID-19. Teraz organizatorzy proponują kolejny niezwykle ważny i aktualny temat: choroby cywilizacyjne.

Wykład prof. Ratkiewicza pt. „Geny czy styl życia? Czynniki determinujące podatność na choroby cywilizacyjne” będzie transmitowany za pośrednictwem Facebooka.

W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się m.in. czy mamy wpływ na nasze zdrowie i rozwój ewentualnych chorób. Jeśli tak, to jak duży? Czy za podatność na choroby cywilizacyjne (m.in. nowotworowe, układu krążenia i układu nerwowego) odpowiadają nasze geny, czy jednak styl życia?

- Najnowsze badania genetyczne, bardzo zresztą zaawansowane, bazujące na nowoczesnych technologiach sekwencjonowania wielkoskalowego, pozwalają uchylić rąbka tajemnicy. Pokazują, że każdy z nas faktycznie nosi w swoich genomach jakieś predyspozycje i prawie wszyscy mamy jakieś nieliczne, ale szkodliwe warianty genów. To by mogło oznaczać, że część chorób ma podłoże genetyczne. Natomiast naukowcy zadają takie pytanie: jeżeli weźmiemy pod uwagę pulę ok. 30 tys. genów i liczbę nowotworów albo czynników warunkujących np. chorobę Alzaheimera, to jaki jest udział genów, a jaki zależy od czynników środowiskowych i czy istnieje interakcja między nimi? Badania pokazują, że udział czynników genetycznych w chorobach nowotworowych jest zazwyczaj mały lub umiarkowany, a w przypadku np. choroby Alzheimera nie większy niż jeden procent. Natomiast zdecydowana większość, to bardzo różnorodne czynniki środowiskowe – mówi prof. Mirosław Ratkiewicz.