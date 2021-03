Frankofonia. Święto języka francuskiego w ZSS przy Fabrycznej

- Jak co roku w marcu włączamy się w obchody Miesiąca Frankofonii, których celem jest promocja kultury francuskojęzycznej. By odejść od codziennej rutyny, odkładamy książki i e-booki i podejmujemy różne działania, by na swój sposób uczcić to święto – mówi Ewa Tyburczy, nauczycielka francuskiego w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”.

Jedną z form obchodów są spotkania online z francuskojęzyczną młodzieżą, przebywającą w Białymstoku w ramach programu Erasmus. W tym roku gośćmi szkoły są cztery młode osoby – trzy Francuzki, z których jedna pochodzi z Maroka oraz Gabończyk. Cudzoziemcy uczestniczą w lekcjach francuskiego z uczniami starszych klas Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 i licealistami z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

- W bardziej zaawansowanych klasach licealnych polega to na spontanicznej wymianie doświadczeń - francuskie studentki opowiadają m.in. o swoim życiu w Białymstoku, młody człowiek z Gabonu o tym, jak wygląda pandemia, życie i walka z COVID-19 w jego kraju, a nasza młodzież o swoich doświadczeniach – mówi Ewa Tyburczy.

- Natomiast z klasami ze szkoły podstawowej przygotowujemy się do tych spotkań. Zawczasu opracowujemy pytania z zakresu tego, co wcześniej mieliśmy na lekcji. Uczniowie szczerze cieszą się, widząc, że potrafią się porozumieć w tym języku, to dla nich bardzo motywująca forma sprawdzenia się.

Młodzież z Fabrycznej korzystała też z propozycji Instytutu Francuskiego w Warszawie, głównego ambasadora Frankofonii w naszym kraju i organizatora większości festiwalowych wydarzeń. Jednym z nich była „Godzina bajki”, dostępna w cyfrowym formacie na Zoomie. W programie uczestniczyli aktorzy, którzy opowiadali bajki po francusku i rysownicy, którzy na bieżąco je ilustrowali.

- Uczę się francuskiego dopiero od września i choć bardzo lubię ten język, to jednak słuchając bajek, niewiele rozumiałam. Ale bardzo pomocne okazały się ilustrację, dzięki którym zdołaliśmy wyłapać sens tych przypowiastek. Bardzo też podobała mi się lekcja z Francuzkami – okazja, by usłyszeć i porozmawiać z osobami, które na co dzień mówią w obcym języku naprawdę dużo daje - uważa Natalia Powichrowska z I klasy LO.

Uczniowie przygotowywali też prezentacje wybranych państw frankofońskich, a w poszukiwaniu francuskich smaków wybrali się na spacer po Białymstoku.

– W miejscowych kawiarenkach Maison du Café i Madeleine kupowaliśmy eklerki, makaroniki, czy ciasteczka Paris-Brest. Na taką samą wycieczkę wybraliśmy się również z nauczycielami szkoły - wymienia Ewa Tyburczy.

W obchody święta angażują się również nauczycielki plastyki z SSP nr 11, które we współpracy z Galerią Ślendzińskich przygotowują konkurs plastyczny na temat francuskich impresjonistów. Uczestnicy mają za zadanie namalować kopię jakiegoś obrazu impresjonistycznego lub jego własną interpretację.

- Pod kątem tego konkursu na zajęciach z klasami szkoły podstawowej poszerzaliśmy wiedzę na temat impresjonizmu, rozmawialiśmy o malarzach-impresjonistach i o tym, jak tworzyli oni swoje dzieła. Chętni zaś mogą wziąć udział w konkursie, do którego zaprosiliśmy także inne szkoły - opowiada Ewa Tyburczy.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 15 kwietnia.

źródło:Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10" w Białymstok

oprac.: Aneta Kursa