Filologia polska i filologia obca dla przyszłych nauczycieli. Dwie kolejne nowości w ofercie UwB

Nowe kierunki przygotują studentów do nauczania języka polskiego, a w przypadku filologii obcej – nauczyciela angielskiego lub rosyjskiego, w zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego. W programie studiów, oprócz zajęć dotyczących literatury, języka czy kultury, znajdzie się blok przedmiotów dotyczących przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, dydaktyki nauczania języka polskiego lub języka obcego oraz emisji głosu. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy magistra.

Jak mówi dr hab. Krzysztof Korotkich, prorektor ds. kształcenia największej podlaskiej uczelni, uniwersytet od kilku lat zmienia model kształcenia przyszłych nauczycieli.

- Jeszcze kilka lat temu studenci, którzy chcieli zdobyć uprawnienia nauczycielskie, musieli poza programem swoich studiów zrealizować dodatkowy blok przedmiotów, oferowany przez specjalnie do tego powołaną jednostkę ogólnouczelnianą. Teraz stopniowo na kolejnych wydziałach wprowadzamy moduły specjalizacyjne lub ścieżki kształcenia w ramach istniejących kierunków lub osobne kierunki dedykowane tym, którzy planują pracę w zawodzie nauczyciela. Taką możliwość mają już m.in. studenci biologii (kierunek biologia z przygotowaniem pedagogicznym), chemii (moduł dydaktyczny) czy matematyki (ścieżka kształcenia). Możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich na macierzystym wydziale jest dla studentów wygodna, a same zajęcia metodyczne – lepiej dopasowane do specyfiki danego kierunku. Nabycie uprawnień nauczycielskich w tej formie jest dla studentów bezpłatne – tłumaczy prorektor.