Farma grzybów i owadów „wyrosła” przy Parku Dinozaurów

Przyjemne z pożytecznym

Powiększone modele grzybów i owadów wzbogacone są opisami przyrodniczymi, z których zwiedzający mogą dowiedzieć się więcej o danym gatunku. Między innymi to, czy jest on jadalny, a także jakie są jego inne nazwy. Na tabliczkach wymienione również podobne gatunki grzybów.

- W regionie nie ma niczego podobnego. Jest to urozmaicenie naszej oferty, którą kierujemy przede wszystkim do wycieczek szkolnych. Oprócz rozrywki jest to miejsce idealne do przeprowadzenia lekcji biologii - mówił Krzysztof Łodej, współwłaściciel Jurajskiego Parku Dinozaurów.

Do nauki i zabawy

Ścieżka ma charakter edukacyjny, ale jest to także miejsce, w którym można odpocząć wśród przyrody. Spacerując wśród drzew, można połączyć naukę z relaksem. Oprócz kilkunastu gatunków grzybów i owadów nowością są także dwa labirynty, jeden mniejszy dla dzieci i drugi większy, a także duże pole z pionkami do gry w szachy, boisko do unihokeja i grzybkowy plac zabaw.

Ścieżka edukacyjna kosztowała ponad 200 tys. zł. Połowa tej kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020. Więcej informacji o farmie grzybów i owadów, a także cennik można znaleźć na stronie internetowej parku.

Paulina Tołcz

fot.: Cezary Rutkowski

red.: Paulina Dulewicz