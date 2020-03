Europejski projekt badawczy białostockich fizyków

Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w Katedrze Fizyki Magnetyków, będzie realizowany nowy projekt w ramach Europejskiego Programu Badań i Innowacji Horizon 2020 – Innovative Training Networks (ITN). Pracami nad międzynarodowym projektem badawczym będzie zarządzał Uniwersytet w Nijmegen (Holandia), natomiast grupa badawcza białostockiego uniwersytetu będzie pracować pod opieką dr hab. Andrzeja Stupakiewicza, prof. UwB.

Projekt „Cold Opto-Magnetism for Random Access Devices” ma na celu rozwój ultraszybkiej spin-orbitroniki, nowej dziedziny fizyki, której podstawą są zagadnienia z elektroniki i ultraszybkiego magnetyzmu.

- Integracja różnych obszarów badawczych pozwoli na rozwój technologii urządzeń do zapisu opto-magnetycznego o dostępie swobodnym do dowolnej komórki pamięci, podobnie jest w pamięciach typu RAM. W tym celu planowane jest połączenie wyjątkowych rozwiązań opracowanych ostatnio przez zespoły z Białegostoku i Nijmegen w zakresie ultraszybkiego zapisu przy wykorzystaniu magnetycznych warstw dielektrycznych oraz nanostruktur metalicznych – poinformował dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB. - Do realizacji tego ambitnego celu w ramach czteroletniego projektu zostało utworzone europejskie konsorcjum składające się z wiodących w dziedzinie magnetyzmu jednostek badawczych z Holandii, Anglii, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Należy do niego także zespół z Białegostoku.

Nowy projekt ITN nie tylko przyczynia się do rozwoju nauki, lecz otwiera również perspektywy na przyszłość młodym badaczom białostockiej uczelni. Umożliwi ich zatrudnienie na UwB, sfinansuje udział zatrudnionych pracowników naukowych w programie szkoleniowym w jednostkach partnerskich oraz firmach z branży IT oraz w szkoleniach dotyczących komercjalizacji wyników badań.

Fizycy białostockiego uniwersytetu wykorzystają do prac badawczo-rozwojowych unikatowy potencjał aparaturowy Laboratorium Spektroskopii Femtosekundowej. Technologia powstała niedawno na Wydziale Fizyki UwB i została sfinansowana dzięki dotacji celowej „System do badań ultraszybkiej opto-spintroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego” przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło/Fot.: Uniwersytet w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski