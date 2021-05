Europe Direct Podlaskie – z nowym zespołem i w nowym miejscu

Fundacja Prawo i Partnerstwo będzie operatorem Europe Direct Podlaskie co najmniej do końca 2025 roku. W tym czasie planuje przynajmniej 25 wydarzeń prezentujących funkcjonowanie Unii Europejskiej i upowszechniających wiedzę na ten temat. Ponadto chce przeprowadzić około stu lekcji europejskich w szkołach, warsztatów i spotkań tematycznych. Co ważne, zasięgiem swoich działań obejmie nie tylko stolicę regionu, ale całe województwo.

- Uwzględniając aktualne priorytety Unii Europejskiej, ale też specyfikę i potrzeby naszego regionu, w działaniach informacyjnych chcemy skoncentrować się na kilku obszarach. To między innymi kwestie unijnej polityki w zakresie ochrony zdrowia, stabilności gospodarki, transformacji cyfrowej czy Europejskiego Zielonego Ładu. Chcemy też sporo uwagi poświęcić problemom społecznym, takim jak migracje, przeciwdziałanie rasizmowi i wszelkim formom dyskryminacji – zapowiada prof. Maciej Perkowski.

Na pierwsze miesiące swojej działalności zespół Europe Direct Podlaskie zaplanował np. spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące kształcenia w czasie pandemii, funduszy europejskich, prawd i mitów na temat Puszczy Białowieskiej w kontekście unijnego prawa oraz działań Komisji Europejskiej.

Sieć EUROPE DIRECT działa na terenie całej Unii. Oprócz biur ED w jej ramach funkcjonują także Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE), które promują wiedzę i badania naukowe na temat UE oraz Team Europe - grupy ekspertów współpracujące z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Teraz wszystkie trzy przejawy działalności sieci w województwie podlaskim połączyła marka największej uczelni w regionie.

- Powierzenie prowadzenia Europe Direct Podlaskie fundacji związanej z naszym uniwersytetem to dobra wiadomość nie tylko dla uczelni, ale przede wszystkim dla mieszkańców regionu poszukujących informacji o Unii. Mamy nie tylko znakomitą kadrę, której kompetencje można wykorzystać do działań ED Podlaskie, ale też duże doświadczenie we współpracy z Komisją Europejską. Przypomnę, że to właśnie na UwB od 2009 roku działa Centrum Dokumentacji Europejskiej prowadzone obecnie przez Bibliotekę Uniwersytecką – komentuje prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Jedyni eksperci Team Europe w województwie, prof. Anna Doliwa–Klepacka i dr Tomasz Kałużny, to także pracownicy UwB, na co dzień prowadzący zajęcia na Wydziale Prawa. Europe Direct Podlaskie może liczyć także na wsparcie władz tej jednostki.

- Cieszę się, że Europe Direct będzie działać w murach naszego wydziału. Zagadnienia prawa międzynarodowego, w tym europejskiego, podejmowane są w licznych badaniach realizowanych przez naszych pracowników. Stanowią też ważny element oferowanych przez nas studiów. Zarówno ekspercką wiedzę naszej kadry jak i potencjał studentów zainteresowanych problematyką unijną i zdobywaniem doświadczeń w tej mierze można znakomicie wykorzystać do realizacji działań zaplanowanych przez Fundację Prawo i Partnerstwo w ramach Europe Direct Podlaskie – deklaruje prof. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa.

Siedziba Europe Direct Podlaskie znajduje się przy Mickiewicza 1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, do końca 2021 roku ED będzie świadczyć swoje usługi głównie w formule zdalnej.

- Każdy, kto ma pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE lub chce się zaangażować w wydarzenia dotyczące przyszłości Unii, może się z nami skontaktować. Do współpracy zapraszamy m.in. szkoły: możemy przygotować dla nich prezentacje, przeprowadzić dyskusje dotyczące Unii czy dostarczyć unijne publikacje. Nasze wsparcie jest nieodpłatne. Trzeba jednak pamiętać, że nie oferujemy doradztwa prawnego, nie zajmujemy się też interpretowaniem przepisów UE. Nasza rola to informować o Unii, prezentować jej działalność, ale też dostarczać Komisji Europejskiej informacji o tym, jak odbierane są w naszym regionie jej poczynania i jakie są oczekiwania mieszkańców tego jej zakątka – tłumaczy prof. Maciej Perkowski.

Zespół zaprasza do odwiedzenia strony Europe Direct Podlaskie oraz polubienia strony na Facebooku, gdzie na bieżąco publikowane będą rzetelnie opracowane aktualności europejskie, ze szczególnym akcentem na te, które są kluczowe z perspektywy województwa podlaskiego.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Anna Augustynowicz