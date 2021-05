Energetyka cieplna. Rusza nowy kierunek studiów I stopnia na Politechnice Białostockiej

Nowy interdyscyplinarny kierunek kształcenia, czyli energetyka cieplna, powstał dzięki współpracy Wydziału Mechanicznego i Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Otwiera on dostęp do wszystkich uprawnień zawodowych: budowlanych instalacyjnych, energetycznych oraz chłodniczych.

- To wydarzenie o przełomowym charakterze – zauważył prof. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego PB. - Po raz pierwszy udało się, i to właśnie na Politechnice Białostockiej, przełamać ograniczenie występujące w działalności zawodowej w energetyce cieplnej. Specjaliści energetycy, kończący wydziały mechaniczne, nie mieli dostępu do uprawnień budowlanych instalacyjnych, niezbędnych do projektowania, nadzoru i realizacji prac. Natomiast specjaliści w zakresie technologii instalacyjnych, kończący wydziały budownictwa bądź ochrony środowiska, mieli utrudniony dostęp do uprawnień energetycznych bądź chłodniczych - dodał.

Absolwenci zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie.

Przyjęcia kandydatów będą dokonywane na podstawie listy rankingowej. Miejsce na liście zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z przedmiotów:

- w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

matematyka,

fizyka lub chemia,

język obcy nowożytny.

- w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

matematyka lub fizyka lub chemia,

język obcy nowożytny.

Więcej na stronie Politechniki Białostockiej

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Barbara Likowska-Matys

red.: Edyta Chodakowska-Kieżel

fot.: Gabriela Kościuk