Ekologia tematem V Kreatywnych Rozmów o Nauce na UwB

Tym razem tematem popularnonaukowych prelekcji ma być szeroko pojęta ekologia.

- Chcemy rozmawiać na temat, który z miesiąca na miesiąc staje się coraz istotniejszy dla całej ludzkości, dla Ziemi, ale też (co nie zawsze sobie uświadamiamy) dla Kosmosu. Kiedy mamy do czynienia z ochroną środowiska, a kiedy z ekoterroryzmem? Czy napływające zewsząd informacje o zmianie klimatu uświadamiają nam realny problem czy są przejawem (a czasem też powodem) niepotrzebnej paniki? Odpowiedzi m.in. na takie pytania chcemy szukać razem z naszymi ekspertami – zapowiada Patrycja Wilczewska, współorganizatorka KRON.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się naukowcy i popularyzatorzy różnych dziedzin wiedzy.

O pojęciu natury, a także o relacji człowiek - natura opowie dr Karolina Wierel - adiunktka w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami UwB, kulturoznawczyni, filolożka. Interesuje się między innymi twórczością katastroficzną, postapokaliptyczną i humanistyką ekologiczną.

Z kolei dr Katarzyna Sztop-Rutkowska – socjolożka z Uniwersytetu w Białymstoku, działaczka społeczna i polityczna, wiceprezeska zarządu Fundacji „SocLab”, współtwórczyni podcastu „Z pewnością” – będzie mówić o podejściu człowieka do tematu ekologii.

Dr Jakub Bochiński - doktor astronomii, matematyki, kierownik projektów kosmicznych, odkrywca kilkunastu nowych planet poza Układem Słonecznym, współtwórca stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, twórca programu STEM, opowie o syndromie Kesslera i problemie śmieci kosmicznych oraz o tym, jak możemy sobie z tymi efektami radzić.

Kolejny gość Kreatywnych Rozmów o Nauce to Adam Zbyryt z Wydziału Biologii UwB. Jest ornitologiem i popularyzatorem nauki, kierownikiem do spraw nauki i ochrony przyrody w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków (PTOP) oraz członkiem Rady Fundacji Niech Żyją. W swojej prelekcji będzie mówił o tym, jak zmiany środowiska wpływają na ptaki.

Zaproszenie organizatorów KRON przyjął też Dawid Myśliwiec - twórca popularnonaukowego kanału "Uwaga Naukowy Bełkot!", finalista konkursu Popularyzator Nauki organizowanego przez serwis PAP - Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego wystąpienie będzie dotyczyć węgla.

Kreatywne Rozmowy o Nauce to projekt popularyzujący naukę, zainicjowany w lutym 2016 roku na Uniwersytecie w Białymstoku, od samego początku cieszący się bardzo dużą popularnością.

- Każda edycja KRON to nowe tematy oraz nowi goście. Diametralnie nie zmienia się jedynie formuła naszych spotkań. Zaproszeni przez nas prelegenci (naukowcy, przedsiębiorcy, pasjonaci) w ciągu 20 minut mają za zadanie wprowadzić publiczność w wybrane zagadnienie. Część pierwsza może zatem przypominać na przykład konferencje TED/TEDx. Podczas drugiej części spotkania nasi goście poddają się ogniowi pytań od innych uczestników wydarzenia – zróżnicowanej publiczności i pozostałych prelegentów. Celem, który stawiamy przed sobą oraz przed naszymi charyzmatycznymi prelegentami, jest przybliżanie nauki osobom spoza tradycyjnie rozumianego środowiska akademickiego. Chcemy inspirować, skłaniać do zadawania pytań, pogłębiania wiedzy i obierania niebanalnych ścieżek rozwoju. A wszystko to w jak najbardziej efektowny sposób – tak ideę KRON opisali pomysłodawcy cyklu, Mariana Kozłowska i Paweł Szorc – byli studenci, a teraz już absolwenci UwB.