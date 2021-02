19 lutego obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Symbolicznie nawiązuje on do daty urodzin wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (19 lutego 1473 roku), ale jest wyrazem najwyższego uznania dla dokonań wszystkich polskich naukowców, ich dążenia do poznania prawdy i przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom.