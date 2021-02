Działa już Polska Platforma Medyczna. Kliknij sobie w naukę

W PPM znajdują się m.in. pełne teksty artykułów naukowych, rozdziały książek, monografie, doktoraty, informacje o patentach czy nawet dane badawcze. Obecnie dostępne są już dane o przeszło 220 tys. publikacji, czy 10 tys. doktoratów.

Dodatkowo można tam odnaleźć – przy wsparciu sztucznej inteligencji - bazę ekspertów (prawie 6 tys. nazwisk) z zakresu szeroko pojętej medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu i stomatologii. Wszystko bezpłatnie, w otwartym dostępie i dosłownie na jedno kliknięcie.

- Do tej pory w taki sposób nikt nie prezentował nauki i osiągnięć naukowych. Duży nacisk położyliśmy na łatwość wyszukiwania danych, ale też na przejrzysty sposób ich prezentacji. Chcemy by Platforma stała się miejscem do wyszukiwania najnowszych informacji, ale też narzędziem wzrostu innowacyjności nauki– tłumaczy Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, dyrektor Biblioteki UMB i jedna z pomysłodawczyń powstania platformy.

Bardzo ciekawym modułem PPM są profile naukowców. Zawierają one informacje o ich publikacjach, osiągnięciach (nagrody, wyróżnienia), ale też o udziale w projektach naukowych, promotorstwach czy zdobytych patentach. Naukowiec może w nim na bieżąco przeglądać efekty swojej pracy, czyli np. wskaźniki Impact Factor, punktację MNiSW, h-index, czy cytowania. Dzięki temu przygotowując np. wniosek grantowy, wszystkie dane ma na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo profil zawiera dane, z których będzie mógł przygotowywać sprawozdania z działalności naukowej, m.in. raporty udziałów jednostkowych (sloty), składać tzw. oświadczenia 3, czy przesyłać raporty dorobku do ORCID.

Warto wiedzieć, że teksty naukowe publikowane są w standardzie WCAG (są dostosowane dla potrzeb osób słabowidzących) oraz spełniają zasady otwartości nauki na unikalnym poziomie 5 gwiazdek (publikowane dane są powiązane z innymi, tak by zapewnić kontekst informacji). A co ważne dla samych uczelni wyższych - założenia PPM realizują ustawowy obowiązek o otwartym dostępnie do nauki.

- Obecnie portal jest stale uzupełniany nowymi danymi, tak więc z każdą chwilą staje się co raz bogatszy w treści –tłumaczy dyrektor Dąbrowska-Charytoniuk.

Linki do prezentacji multimedialnych PPM:

Prezentacja https://www.youtube.com/watch?v=s8yMHoj1Bsc

https://youtu.be/pmWMwTSCcT0

Adresy www lokalnych stron PPM:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – ppm.umed.wroc.pl Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – ppm.umb.edu.pl Gdański Uniwersytet Medyczny – ppm.gumed.edu.pl Śląski Uniwersytet Medyczny – ppm.sum.edu.pl Uniwersytet Medyczny w Lublinie – ppm.umlub.pl Pomorski Uniwersytet Medyczny- ppm.pum.edu.pl Warszawski Uniwersytet Medyczny – ppm.wum.edu.pl Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – ppm.imp.lodz.pl

***

PPM to wynik projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski, realizowany przez siedem uniwersytetów medycznych: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider projektu), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

oprac.: Cezary Rutkowski

źródło/fot.: Rzecznik UMB