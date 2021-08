Dyrektor agencji chińskiego Ministerstwa Handlu odwiedził Politechnikę Białostocką

Dyrektor Peng Huang reprezentuje oddział Agencji Promocji Inwestycji Ministerstwa Handlu ChRL w Hadze. Przyjechał odpowiadając na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, by na miejscu ocenić możliwości współpracy inwestycyjnej i handlowej. Ministrowi z Chin zależało, by w jego planie wizyty, oprócz spotkań z przedsiębiorcami, znalazł się też czas na poznanie uczelni. W związku z tym odwiedził Politechnikę Białostocką oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Na Politechnice Białostockiej minister Peng Huang spotkał się z prorektor ds. kształcenia dr hab. Agnieszką Dardzińską-Głębocką, prof. PB; prorektorem ds. nauki prof. dr. hab. inż. Markiem Krętowskim oraz prorektorem ds. studenckich dr. hab. inż. Jarosławem Szustą, prof. PB. Zwiedził laboratoria na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Elektrycznym i Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Uczelnia prowadzi ożywioną współpracę z Chinami. Od 2019 r. w strukturach Politechniki Białostockiej funkcjonuje Klasa Konfucjańska PB – Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej. Jej działania, m.in. kursy językowe i wykłady o kulturze i tradycjach Chin, wspierane są przez Chińskie Państwowe Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego (w skrócie Hanban) oraz Politechnikę Pekińską.

Politechnika Białostocka współpracuje w ramach umów bilateralnych z 17 ośrodkami naukowymi w Chinach. Są wśród nich: Tianjin University of Technology, Beijing University of Technology, Ningbo Institute of Technology na Zhejiang University, Hebei University of Engineering.

Z Zhejiang University Ningbo Institute of Technology Politechnika Białostocka współorganizuje międzynarodową szkołę letnią logistyki. Obejmuje ona wizyty studyjne w przedsiębiorstwach transportowych, spotkania ze specjalistami oraz warsztaty kulturoznawcze dla studentów z Chin i Polski.

W czerwcu tego roku Politechnika Białostocka wraz z Politechniką Krakowską i Tianjin Chengjian University zawarła trójstronną umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej przy Tianjin Chengjian University. W ramach tego porozumienia na studia I i II stopnia na kierunku budownictwo oraz inżynieria środowiska na Politechnikę Białostocką przybędzie 160 chińskich studentów.

źródło i fot.: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Tołcz