Chemiczka z UwB zdobyła ponad 1,8 mln zł na badania nad lekami na raka jelita grubego

Jak wyjaśnia chemiczka, rak jelita grubego to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów, będący drugą przyczyną zgonów z powodu raka w Europie (dane WHO, biuro regionalne na Europę) i trzecim najczęściej rozpoznawanym rakiem w Stanach Zjednoczonych (dane American Cancer Society). Na rozwój choroby wpływa wiele nieprawidłowości metabolicznych.

- Jedną z nich jest szlak metaboliczny tryptofanu. Tryptofan jest aminokwasem egzogennym o różnorodnych funkcjach fizjologicznych, odgrywającym fundamentalną rolę w regulacji układu odpornościowego, ośrodkowego układu nerwowego i układu nerwowego przewodu pokarmowego, o znaczącym wpływie na mikroflorę jelitową. Zaburzenia metaboliczne tryptofanu wpływają m.in. na zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej. To prowadzi do stanu zapalnego, który z kolei przyczynia się do progresji raka jelita grubego i odwrotnie: rozwój tego nowotworu powoduje stan zapalny, który zmienia homeostazę bakterii jelitowych wpływając na metabolizm tryptofanu – tłumaczy dr Sofia Gama.

W swoich badaniach chemiczka chce szczegółowo przebadać metabolity tryptofanu, a także kompleksy, jakie tworzą one z obecnymi w naszym organizmie metalami. Wykorzysta do tego celu zróżnicowane techniki i metodologie (m.in. badania termodynamiczne oraz badania biologiczne).

Dr Sofia Gama dołączyła do zespołu chemików analityków na Wydziale Chemii UwB rok temu. Pochodzi z Portugalii, badania naukowe realizowała wcześniej także we Włoszech, Francji i Niemczech. Jest członkinią International Group for the Thermodynamics of Complexes (ISMEC).

W realizowanych pod jej kierunkiem badaniach będą brali udział również naukowcy z Wydziału Biologii UwB oraz z Politechniki Białostockiej.

Listy rankingowe konkursu można znaleźć na stronie internetowej ncn.gov.pl.

źródło i fot.: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Aneta Kursa