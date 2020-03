Białostockie technikum wspiera szkoły z Polski w organizacji zajęć zdalnych

Plan zdalnych lekcji w Technikum Infotech został opracowany w ciągu dwóch dni. Uczniowie z pięciu klas pierwszych spotykają się na platformie Meet od Google umożliwiającej kontakt i interakcję z nauczycielem. Obowiązuje rytm taki jak w szkole, zajęcia zaczynają się o 8.45, kończą o 14.50. Po południu zajęcia dodatkowe, też ujęte w planie.

Klasy zgłaszają się na lekcje w całości, nauczyciel ma możliwość sprawdzania frekwencji. Część przedmiotów realizowana jest w formie projektów.

- Po tygodniu pracy mogę powiedzieć, że jesteśmy w pełni gotowi do zdalnego nauczania – ocenia dyrektor Katarzyna Kaczyńska.

Jak podkreśla, ma świadomość, że jej szkoła jest placówką uprzywilejowaną ze względu na możliwości sprzętowe, kompetencje kadry i umiejętności uczniów, wyposażonych od początku w laptopy.

Szkołą dzieli się swoją wiedzą z innymi. Ponad 410 osób (nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Polski) wzięło do tej pory udział w bezpłatnych webinariach na temat możliwości uczenia zdalnego, współpracy z uczniami i wykorzystywania narzędzi internetowych do robienia testów i sprawdzianów.

- Dla części placówek nauczanie zdalne to ciągle wyzwanie. Odpowiedź naszej szkoły to Szkoła Zdalna Infotech. Umożliwimy utworzenie Waszym uczniom i nauczycielom kont w domenie infotech.edu.pl i dzięki temu szybkie rozpoczęcie nauki zdalnej w postaci konferencji audio/video oraz dostępu do innych narzędzi edukacyjnych - mówi Karol Przybyszewski, wicedyrektor dyrektora ds. programowania w Technikum Infotech

Jak informuje, po wypełnieniu formularza przekazywany jest unikalny link do rejestracji kont uczniowskich i nauczycielskich. Link ten należy przekazać (np. przez dziennik internetowy Librus, SMS, czy email) uczniom i nauczycielom, aby samodzielnie rejestrowali się. Jeśli ktoś posiada pełną, elektroniczną listę uczniów - można dokonać zbiorczej rejestracji całej klasy.

Przybyszewski uczula, że jest to rozwiązanie tymczasowe i szkoły powinny jak najszybciej rozpocząć proces rejestracji własnej domeny w Google for Education.

- Służymy naszą pomocą w procesie rejestracji, a teraz chcemy szybko wesprzeć raczkującą edukację zdalną w polskich szkołach – dodaje Adam Kamiński, dyrektor zarządzający klastra technologicznego Infotech.

Właśnie pod patronatem tego klastra działa Technikum Programistyczne INFOTECH. Warto dodać, że wkrótce ruszy też liceum korzystające z zasad fińskiej edukacji.

Źródło: Technikum programistyczne Infotech, oprac. Cezary Rutkowski, Małgorzata Sawicka

fot. Pixabay