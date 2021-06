Białostoccy nauczyciele szkolili się na Malcie

W projekcie bierze udział 10 nauczycieli z Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji ”Fabryczna 10”, w tym dwie osoby z dyrekcji. Pedagodzy korzystają z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych.

- Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz podniesienie jakości nauczania języka angielskiego na lekcjach i na zajęciach przyrodniczo-matematycznych - zaznaczyła Agata Baczewska, koordynatorka projektu w ZSZ przy Fabrycznej 10.

Pierwsze szkolenie po przerwie

Czerwcowa delegacja na Maltę to pierwszy wyjazd nauczycieli po przerwie spowodowanej pandemią. Pięcioro nauczycieli - matematyki, biologii, chemii, fizyki i informatyki wzięło udział w szkoleniu Content and Language Integrated Learning w szkole Alpha School of English.

Metoda CLIL to forma zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

- Szkolenie obejmowało metody pracy w języku angielskim na przedmiotach przyrodniczych - opowiada Zofia Kurkowska, nauczycielka biologii. - Nauczyliśmy się, jak stosować język angielski w nauczaniu tak, aby nie przeciążać uczniów, a wzbogacić ich słownictwo o pojęcia specjalistyczne. Najważniejsze jest zastosowanie języka w praktyce, czyli rozwiązywanie problemów i komunikacja z innymi. Szkolenie było świetne i dało nam możliwość szlifowania własnych umiejętności językowych, czego zawsze brakuje w kraju ojczystym. A po dniu pracy umysłowej mogliśmy wypocząć w cudownych okolicznościach przyrody – dodała.

Nauka w sposób naturalny

Podczas zajęć, polscy nauczyciele poznawali zastosowanie metody CLIL w innych szkołach europejskich i możliwości jej wykorzystania w swojej placówce, podczas nauki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.

- Istnieje ogromna potrzeba realizowania w polskich szkołach nauczania tą metodą. Dzięki temu dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego nie tylko na zajęciach językowych i konwersacjach, ale uczą się go też w sposób naturalny, poznając pojęcia, zwroty i hasła z poszczególnych przedmiotów - podkreślała Agata Baczewska.

Kolejny etap projektu to Job shadowing, czyli wyjazd do szkoły w Hiszpanii, która stosuje metodę CLIL w swoim nauczaniu. Nauczyciele i dyrekcja szkoły będą obserwować tamtejsze rozwiązania praktyczne.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu POWER.

Unijny projekt międzynarodowej mobilności pracowników oświaty, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój. W Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji "Fabryczna 10" w Białymstoku projekt realizowany jest pod nazwą „Mobilna kadra, mobilni uczniowie - kluczem do mądrej, nowoczesnej, współczesnej, interaktywnej, ery IT.

źródło i fot.: Masz-Media

oprac.: Paulina Tołcz

red.: Cezary Rutkowski