Bezpłatny kurs programowania dla uczniów szkół średnich

Kurs dotyczy podstaw programowania strukturalnego w języku C i jest dostępny online na platformie NAVOICA. Po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili napisać program z tekstowym interfejsem użytkownika.

- Nauczymy, jak napisać program, który komunikuje się z użytkownikiem. Przechowuje i przetwarza pewne informacje, na przykład wczyta liczby, posortuje je zgodnie z intencją użytkownika i wyświetli na ekranie – wyjaśnia dr Anna Łupińska-Dubicka z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, autorka kursu.

Kurs składa się z 14 lekcji merytorycznych, które zawierają wprowadzenie, teorię i praktykę: przykładowe zadania wraz z opracowaniem oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Po wykonaniu zadań uczestnicy otrzymują informację zwrotną i objaśnienia ewentualnych błędów. Do udziału w kursie wystarczy komputer z dostępem do Internetu, nie jest konieczna znajomość języka angielskiego ani podstaw programowania.

- Kurs przygotowałyśmy tak, by wyjaśniał w jak najszerszym stopniu nawet skomplikowane zagadnienia. Jest skierowany do osób, które w ogóle nie miały styczności z programowaniem, więc jest to okazja żeby się przekonać, czy chcemy iść tą drogą - mówi współautorka kursu, dr Urszula Kużelewska z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Jak podkreślają autorki, zawód programisty jest jednym z najbardziej przyszłościowych, a nauka już na etapie liceum czy technikum może zaowocować w przyszłości i da przedsmak tego, z czym uczniowie spotkają się na studiach.

- Programowanie otwiera możliwości dalszego rozwoju. Taki kurs jest dobrym wstępem do studiów na kierunku informatyka, ale też uczy logicznego myślenia, aby uczniowie mieli lepszy start na studiach czy w życiu zawodowym – mówi dr Anna Łupińska-Dubicka z Wydziału Informatyki PB.

Zapisy na kurs trwają do końca marca. Każdy, kto zaliczy testy końcowe, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs programowania strukturalnego w języku C powstał w ramach projektu „MOOC@PB-Nowoczesne technologie w procesie kształcenia”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Dulewicz