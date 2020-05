Bezpłatne szkolenie online z WOSu dla maturzystów na Wydziale Prawa UwB

Naukowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) przygotują maturzystów do egzaminu z WOSu. Już we wtorek (02.06) tegoroczni absolwenci mogą wziąć udział w kolejnym spotkaniu online. Odbędzie się ono za pośrednictwem platformy Zoom o godz. 10. Zgłoszenia należy przysyłać w terminie do 31 maja. Do tej pory abiturienci uczestniczyli w zajęciach z Prawa Karnego.