Bawimy się i uczymy w domu. Przedszkola wspierają rodziców

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, przedszkola wyszły naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców, proponując rozmaite aktywności, które można wykonywać w domu. Na stronach placówek można znaleźć propozycje codziennych zadań dla konkretnych grup wiekowych - zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciele i pedagodzy pozostają do dospozycji rodziców - w większości przypadków można się z nimi kontaktować drogą e-mailową.



Nauka samodzielności

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, to doskonała okazja na większe jego usamodzielnienie. Nauczyciele proponują, by oczekiwać od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu - np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane.

Dzieci uczą rodziców w domu

Ciekawą ofertę dla najmłodszych ma też Centrum Rozwoju Lokalnego, które zachęca dzieci do przebywania w domu i nauki w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców w domu". Jej adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Są to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W obecnej sytuacji akcja przeniosła się do internetu i dostępna jest dla wszystkich. Na stronie Centrum - link można znaleźć m.in. informacje jak być bezpiecznym - w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Tematyka zajęć zahacza także o zagadnienia z ekologii czy symboli narodowych. Dodatkowo są propozycje ćwiczeń i konkursy.



oprac. Anna Augustynowicz