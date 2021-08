Argo Team z Politechniki Białostockiej pojedzie na Expo 2020 do Dubaju z łazikiem #next

Studenci z Argo Team pojadą na Światową Wystawę w Dubaju, gdzie zaprezentują analog łazika marsjańskiego #next w ramach Xylopolis – czasowej wystawy, którą współtworzy jako Partner Politechnika Białostocka.

Argo Team zasila wielu młodych konstruktorów (ponad 40 studentów), ale uczelnię na Expo 2020 w Dubaju będą reprezentować Jakub Migoń oraz Robert Grabowy z Wydziału Mechanicznego.

– Reprezentowanie województwa i uczelni, to jest wielki zaszczyt. Czujemy się naprawdę wybrani, docenieni, mogąc pokazać, że student też potrafi oraz że nasze województwo słynie również z technologii – wyjaśnił Robert Migoń.

Studenci Politechniki Białostockiej zbudowali już osiem analogów łazików marsjańskich (jeden z nich był również na Expo w Mediolanie). Od 2011 roku reprezentanci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej stale utrzymują się w pierwszej dziesiątce najlepszych na świecie drużyn konstruujących analogi łazików marsjańskich.

Argo Team od lat bierze udział w prestiżowych zawodach URC (University Rover Challenge) w Stanach Zjednoczonych. Trzykrotnie zajął tam pierwsze miejsce (w 2011, 2013, 2014 r.). W Canadian International Rover Challenge w Kanadzie uplasowali się jako drudzy (w 2018 r.), podczas European Rover Challenge, które rozgrywane są w Polsce zajęli również drugą pozycję (w 2015 r.), a trzy lata później – czwartą.

Łazik #next, który pojedzie do Dubaju ma za sobą także osiągnięcia, był zarówno na zawodach w USA, jak i europejskich zawodach ERC. Analog mobilnego robota marsjańskiego #next zbudowali kilka lat temu studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej: Maciej Rećko, Maciej Baka, Piotr Czaplicki, Jakub Kuryło, Artur Milewski i Michał Ostaszewski. Opiekunem zespołu była dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz.

Next’a zaprojektowano jako konstrukcję mobilną, sześciokołową. Każde koło sterowane jest niezależnie. Robota wyposażono w manipulator o 5 stopniach swobody oraz chwytak z trzypunktowym chwytem i nieskończonym kątem obrotu. Sterowanie łazikiem odbywa się za pomocą komputera, ale możliwe też jest sterowanie przy pomocy telefonu z systemem Android. Obraz przesyłany jest z 5 kamer robota, a informacje o położeniu robota zapewnia system GPS.

Jak mówią reprezentanci Politechniki Białostockiej, mobilny robot #next zaprezentuje się w ruchu, pokaże możliwości swojego zawieszenia, ale przede wszystkim widowiskowe ramię, które zdalnie może poruszać przedmiotami.

Argo Team traktuje udział w Expo jako wyróżnienie, możliwość poznania najnowszych technologii, ale i innych kultur.

– To ogromna szansa dla nas jako młodych, aspirujących inżynierów, żeby poznać branżę międzynarodową, pozyskać nowe kontakty oraz miejmy nadzieję - zaprezentować nasze umiejętności – mówi Robert Migoń, dodając, że wystawa umożliwi im pokazanie, jak ważny jest dla nich rozwój technologiczny.

Ambitni, innowacyjni. Tacy są członkowie Argo Team. Jak sami mówią ich misją jest: „Myśleć nieszablonowo, rzucać wyzwania branży i inspirować innych do tego samego”.

W ramach swojej działalności w sekcji Argo Team zajmują się głównie robotyką i automatyką, ale starają się nie zamykać na nowe możliwości. Swoją pasję materializują w konkretne rozwiązania, czerpiąc z wiedzy na studiach, gdzie zamieniają teorię w praktykę. Koła naukowe pozwala im nie tylko na udział w prestiżowych, międzynarodowych zawodach, ale także szansę na współpracę z przedstawicielami wielu znaczących firm z różnych branż.

Opiekunami sekcji Argo Team są dr hab. inż. Dzierżek Kazimierz, prof. PB oraz mgr inż. Maciej Rećko z Wydziału Mechanicznego.

Politechnika Białostocka aktywnie wspiera tworzenie wystawy Xylopolis od samego początku. Dr Urszula Gireń z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej stworzyła jej identyfikację wizualną, zaś zespół studentów (tego samego wydziału) opracował koncepcję wystawy nawiązując do bogactwa naturalnego i kulturalnego województwa podlaskiego. Ich projekt został wybrany jako najlepszy i będzie realizowany podczas tegorocznego Expo.

Do Dubaju poza studentami z Argo Team pojadą również: dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych na Politechnice Białostockiej, studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz absolwenci uczelni Petros Psyllos oraz Adam Zdanowicz.

Tydzień Podlaski w ramach Expo planowany jest w dniach 15-24 października 2021 r. Projekt polskiego pawilonu został uznany przez organizatorów jako jeden z najpiękniejszych. Będzie on wykonany z drewna.

Do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprosił ważnych i merytorycznych partnerów, jakimi są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz Fundacja Grupy Unibep Unitalent – pomysłodawca idei oraz pierwotnej nazwy wystawy (Drewnopolis).

Zamieszczony film pochodzi od podmiotu zewnętrznego. Materiał będący w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nie został przez niego, ani na jego rzecz wytworzony, ani nabyty. W związku z tym nie stosuje się do niego przepisów Ustawy dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród Ambasadorów Województwa Podlaskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju znaleźli się przedstawiciele Politechniki Białostockiej:

Ambasador Instytucjonalny:

- Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki - od 2020 roku jest rektorem Politechniki Białostockiej największej uczelni technicznej w północno - wschodniej Polsce. Piastując godność rektora chce dbać o najwyższą jakość kształcenia studentów i młodych naukowców. Ogromny nacisk kładzie na umiędzynarodowienie uczelni – poczynając od wymian studenckich, doktoranckich po międzynarodowy charakter prowadzonych badań naukowych. Rozwija współpracę z przemysłem w licznych projektach badawczo-rozwojowych, podkreślając znaczenie korzystania z nowoczesnych technologii z poszanowaniem natury. Za ogromną wartość uczelni uważa kadrę naukowo-dydaktyczną, pełniącą często role krajowych i międzynarodowych ekspertów, oraz studentów. Bo to oni są najlepszymi ambasadorami wiedzy jaką zdobywają w murach Uczelni, kreują przyszłość, tworząc innowacyjne rozwiązania. Chce budować i wzmacniać potencjał Politechniki Białostockiej jako znaczącego centrum badawczo-rozwojowego w skali regionu i Polski.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB z powodzeniem łączy zadania, jakie stoją przed osobą kierującą Uczelnią z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej. W ponad 70-let­niej historii Politechniki Białostockiej jest pierwszą kobietą na stanowisku Rektora.





Ambasadorzy Nauki:

- Dr Ewa Zapora, adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej - specjalizuje się w badaniu aktywności grzybów z Puszczy Białowieskiej, które wchodzą w skład tworzonego przez nią i naukowców z Politechniki Białostockiej Banku Ekstraktów z Grzybów (Fungi Extract Bank). Baza ekstraktów oparta jest o znane i unikalne w skali Europy oraz świata gatunki grzybów. Przedsięwzięcie to może stanowić punkt wyjścia do współpracy, międzynarodowych projektów B+R i kolejnych odkryć związanych z zastosowaniem grzybów w medycynie i gospodarce. W ramach Expo 2020 poprowadzi panel ekspercki na temat Fungi Extract Bank.

- Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej - na Politechnice Białostockiej powstało aż osiem analogów łazików marsjańskich. Ich konstruktorzy – studenci Wydziału Mechanicznego, siedmiokrotnie prezentowali je w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w USA, trzykrotnie zajmując pierwsze miejsce. Od 2011 roku stale utrzymują się w pierwszej dziesiątce najlepszych na świecie drużyn konstruujących analogi łazików marsjańskich! Podczas EXPO w Dubaju studenci uatrakcyjnią prezentację pokazem możliwości tych niezwykłych maszyn.

- Zespół studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej - Karolina Sobolewska, Jakub Kondracki, Patrycja Lipska, Sara Kowalczuk-Fijałkowska, Agnieszka Skorulska to przyszli inżynierowie, których projekt został uznany za najlepszą koncepcję wystawy czasowej województwa podlaskiego podczas EXPO w Dubaju. Dzięki pracy tych młodych ludzi powstała wizualizacja prezentacji naszego regionu ilustrująca jego związki z drewnem, naturą, kulturą i futurystyczną wizją przyszłości.

- Piotr Psyllos - Magazyn „Forbes” uznał go za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów. Z kolei, na liście opracowanej przez „MIT Technology Review” znalazł się w gronie 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. Zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które przekłada na wynalazki służące m.in. osobom z niepełnosprawnościami. Jego misją jest zmienianie naszego świata na lepszy oraz popularyzacja zagadnień związanych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.





Ambasador Kultury

- Adam Zdanowicz - założyciel największej polskiej pracowni rowerów customowych. Jego rowery mają Slash z Guns N' Roses, Michał Szpak czy Aleksander Milwiw-Baron. Zdobywca najważniejszej nagrody na światowej wystawie rowerów w Las Vegas. W Dubaju zaprezentuje interdyscyplinarny pokaz z wykorzystaniem nagrodzonych i najbardziej zjawiskowych rowerów z jego pracowni. Poprowadzi również prezentacje i warsztaty dla dzieci, ukazujące twórczy proces powstawania unikatowych jednośladów.

źródło: Politechnika Białostocka

oprac.: Paulina Dulewicz