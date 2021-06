Anatomia kryzysu. Międzynarodowa konferencja naukowa na UwB

Spotkanie odbędzie się w kampusie UwB (aule Wydziału Matematyki) i zgromadzi wielu znakomitych ekonomistów z kraju i z zagranicy. Ciekawa i ważna jest tematyka konferencji: kryzysy ekonomiczne, ich przyczyny, skutki gospodarcze i społeczne, wnioski płynące z największych w historii kryzysów dla współczesnych gospodarek.

Jak mówią organizatorzy, w 2019 roku minęło 90 lat od wybuchu Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, który z ogromną siłą uderzył w społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie to, w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych, jest uznawane za bardzo istotne z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego przypomnienie, a także analiza zjawisk kryzysowych w latach kolejnych (także tych związanych z pandemią), jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat interpretacji źródeł kryzysów oraz ich implikacji dla szeroko rozumianej sfery życia człowieka (np. ekonomicznej, społecznej, środowiskowej, duchowej). Identyfikacji warto poddać rozwiązania instytucjonalne, które mogą przeciwdziałać kryzysom (napięciom kryzysowym) albo co najmniej ograniczać ich niepożądane konsekwencje.

Spotkanie organizują: Katedra Ekonomii Politycznej oraz Katedra Finansów - Wydział Ekonomii i Finansów UwB. Patronują mu: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Misesa, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej oraz Forum Myśli Instytucjonalnej. Na czele komitetu organizacyjnego konferencji stoi prof. Robert Ciborowski - rektor UwB.

Konferencja będzie miała formułę hybrydową - kilkudziesięciu uczestników pojawi się osobiście, część weźmie udział w obradach online.

Szczegółowy program znajduje się w załączeniu oraz na stronie wydarzenia.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz

fot.: Kamil Timoszuk