Akademiki za dobre wyniki! Najlepsi maturzyści mogą za darmo zamieszkać w akademikach Politechniki Białostockiej

Stypendium mieszkaniowe Politechniki Białostockiej (PB) to oszczędność sięgająca 3,8 tys. zł. Jest więc o co powalczyć! Miesięczny koszt zakwaterowania w 2-osobowym pokoju wyposażonym w lodówkę, w ubiegłym roku akademickim wynosił od 325 do 425 zł. Z takiej opłaty na okres dziewięciu miesięcy będzie zwolnionych 20 maturzystów, którzy spełniają warunki programu i zawnioskują o stypendium w programie „Akademiki za dobre wyniki”.

Wygodnie i szybko

Domy Studenta Politechniki Białostockiej położone są w centrum Białegostoku, przy ul. Zwierzynieckiej. Ta lokalizacja jest niezwykle dogodna dla studentów. Na kampusie PB mieszczą się cztery wydziały uczelni: Wydział Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Biblioteka PB, Akademickie Centrum Sportu i Klub Gwint. Wygodnie i szybko można stąd dojechać na Wydział Architektury na ul. Oskara Sosnowskiego oraz Wydział Inżynierii Zarządzania w Kleosinie. W pobliżu akademików są też stacje rowerowe BiKeR i malowniczy Park Zwierzyniecki.

Pokoje studenckie wyposażone są w standardowe meble: 2-3 łóżka, biurka, krzesła, regały i szafki. Łazienka z prysznicem jest wspólna dla 4 pokoi. Posiłki można przygotować w ogólnodostępnych, nowocześnie urządzonych kuchniach. Do dyspozycji jest pralnia, suszarnia czy pomieszczenia do przechowywania rowerów. Mieszkańcy akademików mają dostęp do Wi-Fi oraz bezpłatnego parkingu.

Główne warunki

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w programie „Akademiki za dobre wyniki”? Główne warunki są trzy:

uzyskanie nie mniej niż 85% punktów z co najmniej 1 przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznych z części pisemnej egzaminu maturalnego w 2021 roku,

zakwalifikowanie na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Politechnice Białostockiej,

złożenie w terminie do 27 lipca wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego.

Lista laureatów stypendium mieszkaniowego zostanie ogłoszona nie później niż 20 sierpnia 2021 roku.

Szczegóły dotyczące programu, regulamin oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie: Akademiki za dobre wyniki.

źródło i fot.: Politechnika Białostocka

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel