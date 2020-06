4. edycja akcji „Akademiki za dobre wyniki”

„Akademiki za dobre wyniki” na Politechnice Białostockiej może otrzymać nawet 30 najlepszych maturzystów. Propozycja skierowana jest do tych uczniów, którzy z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, z co najmniej z jednego przedmiotu uzyskali minimum 85% punktów możliwych do zdobycia i od roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej.

Miesięczny koszt zakwaterowania w 2-3 osobowym pokoju w akademiku Politechniki Białostockiej waha się w przedziale od 310 do 325 zł. Z tej opłaty na okres 9 miesięcy będą zwolnieni maturzyści, którzy spełniają warunki konkursu i zawnioskują o stypendium.

Dlaczego udział warto wziąć udział w konkursie? Akademiki Politechniki Białostockiej położone są niemal w centrum Białegostoku, 500 metrów od Parku Zwierzynieckiego. To miejsce doskonale skomunikowane m.in. z Wydziałem Architektury przy ul. Oskara Sosnowskiego oraz Wydziałem Inżynierii Zarządzania w Kleosinie. Pokoje studenckie wyposażone są w standardowe meble: łóżka, biurka, krzesła, regały, szafki. Łazienka z prysznicem jest wspólna dla 4 pokoi. Posiłki można przygotować w ogólnodostępnej kuchni z gazową płytą kuchenną, piekarnikiem i mikrofalówką. Do dyspozycji jest pralnia, suszarnia czy pomieszczenia do przechowywania rowerów. Mieszkańcy akademików mają dostęp do Wi-Fi i bezpłatnego parkingu.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z programu „Akademiki za dobre wyniki”?

1. Zapoznać się z Regulaminem.

2. Wypełnić druk Wniosku.

3. Złożyć dokumenty do 28 sierpnia 2020 r. do biura Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej (budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, ul. Zwierzyniecka 16).

Lista laureatów stypendium mieszkaniowego zostanie ogłoszona nie później niż 18 września 2020 roku.



źródło i foto: Politechnika Białostocka

oprac. Anna Augustynowicz