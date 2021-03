2,5 mln zł na partnerstwo między biznesem i uczelniami

- Istnieje dużo błędnych przekonań, jeśli chodzi o nawiązywanie współpracy przy realizacji inwestycji wspólnie z naukowcami. Przedsiębiorcy niechętnie zwracają się do placówek badawczych, przekonani o trudnej współpracy. Chcemy takimi projektami te przekonania zmienić, przełamać pewne schematy i zachęcić podlaskie firmy do inwestycji o charakterze badawczym. Przełoży się to na powstawanie bardziej innowacyjnych produktów czy usług w naszym regionie - powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Wypracowane działania, przedstawione rekomendacje i propozycje zmian będą bardzo pomocne w zakresie działań niezbędnych do realizacji przyszłych projektów w okresie programowania 2021-2027 – dodał.

Partnerstwo po pierwsze

Powstanie system partnerstwa, w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Wszystko to na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich firm. Dlatego też głównymi jego odbiorcami będą przedsiębiorcy, uczelnie i inne podmioty otoczenia biznesu.

W ramach projektu przeanalizowanych zostanie 20 pomysłów biznesowych zgłoszonych przez białostockie uczelnie: Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku, zaś dziesięć z nich otrzyma dofinansowanie na realizację. Mają one dotyczyć naszych tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli branż, które są priorytetowe dla rozwoju regionu (m.in.: przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny, ekoinnowacje).

Wspólna baza danych

W ramach projektu planowane jest także stworzenie wspólnej bazy danych w zakresie sprzętu i wiedzy specjalistycznej. Zawierać będzie ona spis kadry, sprzętu, aparatury, obszarów merytorycznych do realizacji zleceń, ich użyteczności dla zastosowań komercyjnych w różnych branżach oferowanych przez jednostki badawcze z regionu.

Aby przedsiębiorcy i naukowcy lepiej się poznali i zaprezentowali swoje pomysły, zostaną zorganizowane spotkania, które posłużą zacieśnieniu współpracy pomiędzy nimi.

Partnerzy, którzy będą współuczestniczyć w realizacji projektu to następujące uczelnie i instytucje:

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)

Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Raport na koniec

Projekt zakończy się przygotowaniem raportu, który zostanie opracowany na podstawie nabytych doświadczeń. Będzie on zawierał ocenę podjętych działań oraz uwagi dotyczące barier napotkanych w trakcie jego trwania. W raporcie zostaną również przedstawione rekomendacje i propozycje zmian, w zakresie działań niezbędnych do realizacji przyszłych projektów w okresie programowania 2021-2027.

Dotacja w wysokości 2,5 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu to ponad 2,7 mln zł.

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Kamil Timoszuk