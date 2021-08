2 MINIATURY dla badaczek z Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Agnieszka Piekutowska z Wydziału Ekonomii i Finansów otrzyma dofinansowanie w wysokości 41 943 zł na badania pilotażowe w projekcie zatytułowanym „Regionalny barometr protekcjonizmu jako narzędzie analizy barier handlowych”. Jego celem jest konstrukcja narzędzia niezbędnego do analizy barier we współczesnym handlu międzynarodowym - regionalnego barometru protekcjonizmu. W ramach badań pilotażowych zostanie on opracowany dla Polski.

- Pomimo postępu w liberalizacji handlu międzynarodowego, dalszy jego rozwój nie może być uznany za pewny. Już w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku nastąpiły istotne zmiany polityk handlowych państw, związane m.in. z kryzysem globalnym czy pandemią COVID-19. W takich okolicznościach istnieje potrzeba stałego pomiaru protekcjonizmu – tłumaczy dr Agnieszka Piekutowska. - Brak jest jednak powszechnie zaakceptowanego narzędzia, które odpowiada cechom protekcjonizmu handlowego XXI wieku. Wraz z redukcją ceł, na znaczeniu zyskują środki pozataryfowe, dlatego też cła nie mogą być wyłącznym przedmiotem analizy protekcjonizmu, rodząc realne ryzyko niedoszacowania skali zjawiska. Trudności w oszacowaniu wszystkich barier handlowych stanowią impuls do badań nad opracowaniem aproksymanty: regionalnego barometru protekcjonizmu (RBP).

W konstrukcji RBP dla Polski badaczka wykorzysta tzw. zainteresowanie publiczne – przeanalizuje w tym celu doniesienia dotyczące handlu międzynarodowego w polskiej prasie drukowanej, internecie, radiu, telewizji oraz mediach społecznościowych z okresu od 2005 roku do końca 2020 r. Jak zaznacza, skonstruowany barometr dla Polski będzie pierwszym regionalnym barometrem protekcjonizmu, dzięki któremu możliwe stanie się - w kolejnych badaniach – uwzględnienie wszystkich barier handlowych w analizie czynników determinujących handel zagraniczny danego kraju.

Dr Anna Karczewska z Wydziału Filologicznego otrzymane w konkursie 26 455 zł przeznaczy na wyjazd do Kolumbii i kwerendę w tamtejszych instytucjach kultury. Będzie poszukiwać reportaży literackich opisujących trwające w tym kraju w ciągu dziesięcioleci walki zbrojne i konflikty. Tytuł jej projektu brzmi „Medellin: obraz traumy i przemocy w twórczości kolumbijskich dziennikarzy”.

- Inspiracją był mój wyjazd na staż naukowy do Medellin, na który pojechałam dwa lata temu. Przy okazji trafiłam na kilka reportaży opowiadających o przemocy w Kolumbii i wydały mi się one bardzo ciekawe. Tak narodził się pomysł nowej pracy naukowej: chcę przeanalizować literackie reprezentacje przemocy doświadczanej przez mieszkańców Medellin. Chodzi zarówno o przemoc spowodowaną wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi, związaną z handlem narkotykami, ale też inne formy przemocy, pojawiające się niejako dodatkowo w tego rodzaju sytuacjach – zapowiada dr Anna Karczewska.

Literaturoznawczyni z UwB już wcześniej podejmowała temat przemocy i traumy w swoich badaniach dotyczących literatury Ameryki Łacińskiej. Jak mówi, choć wewnętrzne starcia między siłami rządowymi i różnymi grupami zbrojnymi w Kolumbii rozpoczęły się w latach 60. XX wieku i trwały do drugiej dekady XXI wieku, a z czasem nałożyły się na to walki związane z narkobiznesem, trudno ocenić, na ile bogaty jest literacki obraz tych wydarzeń. To okaże się właśnie podczas kwerendy.

Jak można przeczytać na stronie NCN, celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

oprac.: Paulina Dulewicz