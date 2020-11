17 listopada - Międzynarodowy Dzień Studenta

28 października 1939 roku studenci Wydziału Medycyny praskiego Uniwersytetu Karola demonstrowali, by uczcić święto państwowe w Czechosłowacji. W czasie trwania demonstracji jeden z uczestniczących w niej studentów, Jan Opletal, został postrzelony i zmarł dwa tygodnie później. 15 listopada jego ciało miało zostać przetransportowane z Pragi do jego rodzinnego domu na Morawach. W jego procesji pogrzebowej uczestniczyły tysiące studentów, którzy przekształcili kondukt w antynazistowską demonstrację. Akcja została krwawo stłumiona, ponad 1200 studentów zostało aresztowanych i zesłanych do obozów koncentracyjnych. 17 listopada dziewięcioro studentów i profesorów zostało straconych bez procesu sądowego.

W związku z tymi wydarzeniami w 1941 roku podczas kongresu International Students Council ustanowiono dzień 17 listopada Międzynarodowym Dniem Studenta.

Dziś, obchodzony jest głównie jako dzień promowania wielokulturowości i aktywności studenckiej. Międzynarodowy Dzień Studenta zatracił wiele ze swojego pierwotnego znaczenia. Niewielu studentów wie, co dało początek tradycji znanej w blisko siedemdziesięciu krajach świata.

- Chyba jeszcze nie jest to bardzo popularny i powszechnie znany dzień w kalendarzu, ale dobrze, że jest. Warto docenić, uhonorować studentów także w ten sposób. Po pierwsze dlatego, że to duża grupa społeczna: tylko na UwB mamy ich ponad 9 tysięcy. Po drugie - to społeczność wartościowa i ważna dla rozwoju małych i dużych ojczyzn. Studenci to przecież nasze przyszłe kadry. Zatem życzmy im wszystkiego najlepszego nie tylko w Międzynarodowym Dniu Studenta – powiedziała Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 460 uczelni wyższych. Największym ośrodkiem akademickim w województwie podlaskim jest Uniwersytet w Białymstoku, drugim co do liczby studentów jest Politechnika Białostocka – ok. 7 tys. studentów, na Uniwersytecie Medycznym w Medycznym w Białymstoku uczy się ponad 5 tys.

Już od dwudziestu lat liczba studentów w Polsce rokrocznie przekracza milion. Choć wydaje się, że jest dużo osób z wyższym wykształceniem, to według danych Unii Europejskiej, nasz kraj w rankingu osób z dyplomem wyższej szkoły plasuje się nieco powyżej unijnej średniej. Według przewidywań UE, w Polsce do 2025 roku, co najmniej 45% Polaków będzie posiadało wyższe wykształcenie.

Parlament studencki UwB z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta organizuje Tydzień z Parlamentem. W programie przewidziane są quizzy oraz konkursy z nagrodami. Więcej szczegółów na profilu facebookowym Parlamentu Studenckiego UwB

oprac. Paulina Dulewicz