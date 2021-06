12 uczniów wygrało indeks na studia na Politechnikę Białostocką!

Podczas gali konkursu dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, prorektor ds. Kształcenia PB wręczyła laureatom, wyróżnionym uczestnikom oraz ich nauczycielom puchary, medale, a także symboliczne zielone indeksy – dziś już nie używane na uczelni ze względu na elektroniczny system obsługi studentów.

- „Matematyka Stosowana” to konkurs organizowany przez Politechnikę Białostocką od lat i cieszący się nie słabnącą popularnością – mówiła dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej. – Naszej uczelni zależy na tym, żeby promować matematykę wśród uczniów szkół średnich. Chcemy wykorzystywać potencjał tych młodych ludzi i mam nadzieję, że uczestnicy konkursu, już jako nasi studenci, będą czuć się na Politechnice Białostockiej bardzo dobrze. Dzięki konkursowi mieli możliwość, by poznać ją od środka.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 32 dwuosobowe drużyny ze szkół średnich. Na początku uczniowie otrzymali dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami, które mogli rozwiązywać przygotowując się do kolejnych etapów. Uczestniczyli też w wykładach zorganizowanych przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM – organizatora konkursu. W Centrum SIGNUM, na zasadzie wolontariatu, wiedzę matematyczną promują nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Pod koniec maja finaliści konkursu na dwa dni spotkali się na kampusie Politechniki Białostockiej, by w laboratoriach wydziałów uczelni rozwiązywać zadania praktyczne, wykorzystujące wiedzę matematyczną.

- W konkursie zależy nam najbardziej na pokazaniu praktycznej strony matematyki. Matematyka to nie tylko liczenie słupków, czy rozwiązywanie zadań z książki. To jest nasza rzeczywistość, w której żyjemy. Matematyka jest wspaniałym narzędziem do rozwiązania problemu technicznego, inżynierskiego, architektonicznego. Dzięki temu, że jesteśmy uczelnią techniczną – na której funkcjonuje sześć wydziałów, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki – możemy doświadczyć matematyki w różnym wydaniu – wyjaśnia dr inż. Rajmund Stasiewicz z Wydziału Informatyki, przewodniczący komisji konkursowej.

Po podsumowaniu wyników tegorocznej edycji konkursu okazało się, że w najlepsi w matematyce i jej praktycznym zastosowaniu są uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Na podium stanęli też młodzi matematycy z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej i VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

- W konkursie „Matematyki Stosowanej” zainteresowała mnie forma rywalizacji. Najpierw trzeba było znaleźć partnera do drużyny – już samo to było wyzwaniem. Ciekawe było też chodzenie po różnych wydziałach Politechniki Białostockiej i rozwiązywanie nietypowych zadań. Najtrudniejsze było chyba zadanie na Wydziale Mechanicznym. Trzeba tu było wykonać dużo pomiarów, na kilka zabrakło czasu - powiedziała Krystyna Kiersnowska z II LO w Białymstoku



Krystyna oraz jej kolega Jakub Misiaczek uczą się w drugiej klasie, na decyzję o studiach mają więc jeszcze czas.

- Myślę, że wybiorę studia informatyczne, ponieważ w pierwszej klasie liceum odkryłem w sobie pasję do informatyki. Takiego konkursu jak „Matematyka Stosowana” nie ma na innych uczelniach. Bardzo podobała mi się praca w parach w drugim etapie konkursu. Rozwiązując zadania musieliśmy ze sobą współpracować – to wielka zaleta. Łącznie mamy więcej wiedzy i doświadczenia, partner wychwytuje też ewentualne pomyłki w obliczeniach. A kolejna zachęta to indeks na studia – mówił Jakub Misiaczek.

Drugie miejsce w konkursie zajęła drużyna z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej: Kasia Wilczewska i Jakub Świetliczny. Trzecie miejsce należy do uczniów z VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku: Artura Sierzputowskiego oraz Pawła Skorupskiego.

Informacje o konkursie "Matematyka Stosowana" oraz wyniki szóstej edycji konkursu.

Oprócz nagród rzeczowych laureaci oraz osoby wyróżnione uzyskują prawo przyjęcia na dowolny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Białostockiej. Z tego prawa mogą skorzystać w roku zdania egzaminu maturalnego.

