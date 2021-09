Pierwszy dzień szkoły

Z tej okazji marszałek Artur Kosicki złożył życzenia pedagogom, ich podopiecznym oraz rodzicom dzieci.

- Wszystkim uczniom, którzy dziś rozpoczynają nowy rok szkolny, życzę, by szkoła była dla Was nie tylko miejscem pracy i nauki, ale także realizacji pasji i zainteresowań. Nauczycielom - satysfakcji z wykonywanej pracy i szacunku społeczeństwa. Rodzicom - dumy z osiągnięć Waszych pociech - zaznaczył Artur Kosicki.

W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, rok szkolny we wszystkich szkołach i innych placówkach oświatowych rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku, co oznacza, że liczy tyle dni, ile rok kalendarzowy. Co ciekawe, początek roku szkolnego nie zawsze miał miejsce 1 września. Od roku szkolnego 1975/76 do roku szkolnego 1980/81 początek roku następował po 20 sierpnia.

Paulina Tołcz

red.: Małgorzata Sawicka