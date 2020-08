Znamy zwycięzców Podlaskiej Marki!

Gala Podlaskiej Marki od 15 lat organizowana przez Marszałka Województwa zgromadziła w sali głównej OiFP znakomitą i różnorodną publiczność. Nominowanym do nagrody towarzyszyły rodziny, dzieci i przyjaciele. Pracownicy wyróżnionych firm razem z prezesami trzymali kciuki za wygraną a gospodarze i organizatorzy gali z radością witali przybyłych licznie przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów wielu szczebli z regionu i Polski a także reprezentantów świata nauki, biznesu i kultury.

Dynamiczne zmiany i życzenia

Marszałek Województwa Artur Kosicki w swoim słowie wstępnym podkreślił, że podlaskie marki i ludzie za nimi stojący wyraźnie pokazują, że nasz region przechodzi diametralne zmiany.

- Podlaskie to nie tylko Puszcza Białowieska czy Knyszyńska. Coraz częściej mówi się o kolejnej puszczy – Puszczy Krzemowej, podkreślając w ten sposób dynamiczny rozwój branży IT, na wzór amerykańskiej Doliny Krzemowej. Ale Podlaskie to jeszcze więcej – to Dolina Mleczna, z której pochodzi niemal co trzecia szklanka mleka, wypijana w polskich domach. To domy modułowe, które podbijają rynki skandynawskie. To także przemysł szkutniczy, który eksportuje łodzie na rynki całego świata. To przemysły maszynowy i meblarski, które zachwycają jakością swoich produktów – mówił marszałek.

Dynamiczny rozwój podlaskiej gospodarki zauważył także gość specjalny gali Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

- Gratuluję wam tego co zrobiliście z Podlasiem przez ostatnie 15 lat. Podlasie samo stało się marką, marką dynamicznego rozwoju i nauki – mówił do zebranych w sali Opery. – I życzę Państwu tego, aby taka marka Podlasia zdobywała popularność nie tylko w Polsce, ale w całej Europie a nawet i świecie.

Obecny na uroczystości poseł na Sejm RP Krzysztof Jurgiel przekazał publiczności gratulacje i odczytał list od premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał m.in.: „Rozwój regionów jest jednym ze źródeł siły naszego kraju. Życzę Państwu niesłabnącej energii do realizacji kolejnych celów. Jesteście Państwo dumą Podlasia i dumą Polski!”.

Podróże po nagrody

Tegoroczna gala była swoistą historyczną wędrówką po regionie. Autorzy konceptu scenariusza, w tym prowadzący uroczystość Krzysztof Szubzda za punkt odniesienia wybrali tegoroczną 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej i poprowadzili publiczność w muzyczno-taneczną podróż wzdłuż granicy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Poszczególne miasta-przystanki były przyczynkiem do ogłaszania kolejnych zwycięzców plebiscytu. Wielu nich dziękując za przyznane wyróżnienie wskazywało bliskich: rodziców, żony, przyjaciół.

- Nie byłoby mnie tu, gdyby nie moi rodzice, bo nigdy od nie usłyszałem „nie chce mi się”, albo „to niemożliwe to zrobienia” – wspominał zwycięzca kategorii Produkt Użytkowy - „Rower bez ograniczeń” – MAD Adam Zdanowicz odbierając nagrodę z rak marszałka Artura Kosickiego. –To niesamowite, że mogę być dziś tu z Wami i dzielić się swoim doświadczeniem. Nigdy nie sądziłem, że zajdziemy tak daleko: my Polacy z Białegostoku w Las Vegas z pierwszą nagroda na świecie – wspomniał swój ostatni sukces w USA na prestiżowym konkursie dla rowerów customowych.

Zwycięzca w kategorii Odkrycie - EyeFace – Imago Krzysztof Matuk po odebraniu nagrody od Marka Malinowskiego, członka zarządu województwa, także dziękował bliskim i współpracownikom, dzięki którym kilkuletnia praca nad urządzeniem umożliwiającym obsługę komputera przez osoby niepełnosprawnych jedynie za pomocą ruchów głowy i oczu – zaowocowała sukcesem. – To pierwsza nagroda dla tego wynalazku – zdradził nam w rozmowie.

Kolejne podziękowania bliskim składali również prezesi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” - Artur Jankowski i Wojciech Hernik - laureaci kategorii Wydarzenie za Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” i przypominali: – W zeszłym roku mieliśmy 50 tys. ludzi, ponad tysiąc rekonstruktorów i żywą lekcje historii, która dociera do wielu ludzi – mówił Wojciech Hernik zapraszając przy tym na tegoroczny piknik w dniach 21 -22 czerwca.

Dobre inwestycje i głosy

Wątek najbliższych i wsparcia przyjaciół pojawiał się także w przemowach trzech kolejnych laureatów.

- Najlepszą inwestycją są dzieci - stwierdziła Dorota Łapiak, szefowa Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu odczytując laureata w kategorii Inwestycje: Przedszkole Samorządowe Gminy Supraśl w Grabówce. Burmistrza Supraśla Radosław Dobrowolski odbierając statuetkę z rak wicemarszałka Stanisława Derehajło podziewał wszystkim współpracownikom , a przede wszystkim obecnej na uroczystości dyrektor placówki Barbarze Palewskiej.

O roli i wartości rodziny a także dawaniu szansy drugiemu człowiekowi mówiły przedstawicielki Stowarzyszenia „Droga” – uhonorowanego statuetką w kategorii Społeczeństwo wręczoną im przez Wiesławę Burnos, członka zarządu województwa. – Wierzymy, że w każdym człowieku jest dobro, a za największą wartość uznajemy rodzinę i to dla jej zachowania pracujemy już od 30 lat – mówiła Elżbieta Powichrowska.

Czynienie dobra i wsparcie osób potrzebujących to także główne cele laureata podlaskiej Marki Konsumentów – Fundacji Naszpikowani, której prezes Rafał Dubiejko, nie krył na scenie wzruszenia. – Nie będę wygłaszał przemówień, powiem słowami taty jednego z naszych podopiecznych, że fundacja są ci wszyscy, którzy na nas zagłosowali i za to bardzo dziękuję.

Diamenty z serca Podlasia

Na scenie podczas gali wystąpiło wielu artystów związanych z Podlaskiem m.in.: Karolina Cicha, Michał „Cira” Ciruk, Tomasz Rynkowski, Ewa Łobaczewska i Rafał Supiński, tancerze ze studia Danceoffnia, Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku czy Policelnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku a także Big-Band UMFC, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. A o odkrywaniu podlaskich diamentów i wspieraniu twórców, jak też producentów z regionu opowiadali kolejni laureaci konkursu.

- Jesteśmy firmą regionalną z serca Podlasia i współpracujemy z podlaskimi rolnikami. To dzięki nim nasze produkty są bardzo wysokiej jakości i cieszą się uznaniem u konsumentów – podkreślała Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. po odebraniu nagrody w kategorii Produkt spożywczy.

A o uznaniu podlaskich artystów, sukcesach łomżyńskich filharmoników, harmonii panującej nie tylko w muzyce ale też wśród zespołu mówił i chwalił współpracowników Jan Miłosz Zarzycki, który z rąk łomżyniaka, wicemarszałka Marka Olbrysia odebrał statuetkę dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży za zwycięstwo w kategorii Kultura.

Niespodzianki i wzruszenia

Co roku podczas gali Podlaskiej Marki przyznawane są dwa tytuły honorowe: Ambasadora Podlaskiej Gospodarki oraz Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego. Za branżę zasługująca na uznanie kapituła konkursu uznała w tym roku – podlaską branżę IT. Na scenie pojawili się przedstawiciele kilku podlaskich firm związanych z tą dziedziną: Marek Antoniuk (RiftCat sp. z o.o.), Michał Grześ (Photon Entertainment sp. z o.o.), Łukasz Skłodowski i Grzegorz Ciwoniuk (Elastic Cloud Solutions sp. z o.o.) Bartosz Wasiluk (Code&Pepper) – by odebrać statuetki z rąk marszałka województwa Artura Kosickiego.

Szereg niespodzianek czekało na Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego, czyli prof. Henryka Skarżyńskiego światowej sławy otochirurga i specjalisty z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Na scenie powitały go dwie kilkuletnie pacjentki, które dzięki implantom ślimakowym wszczepionym przez profesora cieszą się dziś dobrym słuchem. Chwilę później w światła reflektorów wkroczyła tegoroczna maturzystka Weronika, nie tylko pacjentka profesora, ale także wykonawczyni wielu utworów jego autorstwa.

- Gdybym wiedział, jakie czekają mnie wzruszenia przemawiałbym najpierw – mówił po wysłuchaniu swojej piosenki prof. Henryk Skarżyński, który urodził się w Rosochatem Kościelnem, w gm. Czyżew. – Wzruszające jest to, że ktoś dostrzegł mnie, mimo że wyjechałem. Ale jestem obecny, bo Podlasie zawsze mnie porusza, czy to podczas pracy nad projektami także w tym regionie, czy podczas wizyt pacjentów stąd pochodzących – mówił nam po uroczystości.

Niespodzianką wieńczącą galę była całkowita nowość, czyli Podlaska Marka Pokoleń. Pierwszy taki tytuł i statuetka z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina trafiła do prof. Lecha Dzienisa, rektora Politechniki Białostockiej. Marka Pokoleń została przyznana podlaskiej uczelni w roku jubileuszu Politechniki – 70-lecia istnienia.

- To wyróżnienie jest dla nas wyjątkową nagrodą za całą 70-letnią historię naszej uczelni – mówił prof. Lech Dzienis. – Chciałbym, aby ta statuetka była zadedykowana siedmiu pokoleniom siedmiu dekad Politechniki, prawie 60 tysiącom absolwentów naszej uczelni, z których wielu jest tu dziś na sali.

Laureaci nagrody Podlaska Marka oprócz honorowego tytułu i statuetki otrzymali także nagrody pieniężne w wysokości 10 000 złotych oraz promocję na antenie TVP 1. Dzięki temu informacja o najlepszych podlaskich produktach trafi do kilku milionów widzów w Polsce i poza granicami kraju. Podobna akcja reklamowa, w ramach której wyemitowane zostały filmy prezentujące nominacje do Podlaskiej Marki 2018, dotarła do ponad 2 milionów widzów.

art

podlaskamarka.pl

Relacja fotograficzna z gali