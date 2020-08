Zgłoszenia do Podlaskiej Marki 2019 – masz na to szansę do 22 stycznia

Podlaska Marka to jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw samorządu województwa promujących szeroką ofertę naszego regionu, wizytówka tego, co w nim najlepsze. Tegoroczna, edycja 2019 została rozbudowana o dodatkowe kategorie – „Biznes” i „Projekt 4.0”.



W kategorii „Biznes” o laur będą ubiegać się firmy, które - oprócz niewątpliwych osiągnięć w swojej branży w podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych - kierują się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. To także okazja do uhonorowania przedsiębiorstw stosujących zasadę dostępności oraz inicjujących programy edukacyjne skierowane do absolwentów. Nowa branża to również „Projekt 4.0”, skierowana do tych firm, które efektywnie realizują założenia Przemysłu 4.0, między innymi poprzez integrację ludzi oraz sterowanych cyfrowo maszyn z internetem i technologiami informacyjnym. Ponadto kategoria „Produkt” została podzielona na dwie grupy: Produkt Spożywczy i Produkt Użytkowy. Zmodyfikowany wykaz kategorii obejmuje obecnie 8 branż: Produkt Spożywczy, Produkt Użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo oraz Biznes.

Swojego kandydata do nagrody można zgłosić za pośrednictwem strony Podlaska Marka - link do strony.

Główne założenia Podlaskiej Marki pozostają niezmienione, nadal jest to konkurs o otwartej formule, dzięki której każdy mieszkaniec naszego regionu może zaproponować swojego faworyta. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 stycznia br.



wk