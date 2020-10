Ponad 200 zgłoszeń w XVI edycji Nagrody Podlaska Marka

Już po raz szesnasty województwo podlaskie będzie wybierać swoje najlepsze, najbardziej prestiżowe produkty. O tytuł Podlaskiej Marki będą walczyć w dziewięciu kategoriach: Produkt Spożywczy, Produkt Użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo oraz w dwóch, debiutujących w tym roku, kategoriach tematycznych: Biznes i Projekt 4.0.

Najwięcej zgłoszeń trafiło do kategorii Produkt Spożywczy – są tu m.in. regionalne wyroby wędliniarskie, słodkości i napitki. Po 30 kandydatur znalazło się w kategoriach Kultura

i Społeczeństwo. Wśród zgłoszonych są m.in. instytucje kultury, koncerty, spektakle, przedsięwzięcia prozdrowotne, projekty edukacyjne, a nawet koła gospodyń wiejskich.

Tegoroczna Podlaska Marka została rozszerzona o dwie nowe kategorie tematyczne. To Biznes i Projekt 4. 0. O nagrodę w pierwszej z tych kategorii powalczy 18 kandydatów. Natomiast w Projekcie 4.0 zwycięzca zostanie wybrany spośród 13 zgłoszonych.

Pełna lista kandydatów zgłoszonych w XVI edycji Nagrody Podlaska Marka znajduje się TUTAJ

***

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany nieprzerwanie od 2004 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów.

W ciągu kilkunastu lat o nagrodę rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, takich jak np.: Mlekovita, Mlekpol, Pronar, ale również drobnych producentów, kultywujących tradycje dziedzictwa kulturowego regionu.

Podlaska Marka to przegląd nowych rozwiązań, trendów, smaków. To ranking układany przez mieszkańców Podlaskiego pokazujący, co w ostatnim czasie nas zachwycało i zaskakiwało. W tym roku Podlaska Marka będzie bardziej otwarta na głos producentów i mieszkańców regionu – na Twój głos. Każdy może zgłosić swojego kandydata do Podlaskiej Marki.

Laureatów wskazują – niezależnie od siebie – kapituła nagrody, składająca się m.in. ze specjalistów ds. jakości, gospodarki, marketingu, turystyki (wyłaniająca siedmiu nagrodzonych) oraz internauci, wybierający jednego zwycięzcę.

Udział w Podlaskiej Marce to same korzyści – szerokie zainteresowanie konsumentów i mediów, nagrody finansowe, możliwość wykorzystywania logo nagrody oraz spotów promujących zwycięzców w akcjach reklamowych, ale przede wszystkim wzmocnienie prestiżu, dzięki możliwości dołączenia do zupełnie wyjątkowego grona – najlepszych podlaskich produktów.

Zapraszamy do wspólnego wyłaniania Podlaskich Marek. Wspólnie pokażmy światu to, co jest w Podlaskim najlepsze!

Więcej informacji o Nagrodzie Podlaska Marka znajduje się TUTAJ

źródło: Biuro Współpracy i Promocji UMWP

oprac.ak