Ponad 170 kandydatów do nagrody Podlaska Marka 2020!

Najwięcej propozycji – aż 36 – wpłynęło w kategorii Kultura. Popularnością cieszyła się też kategoria Produkt Spożywczy, do której wpłynęło 27 zgłoszeń oraz Produkt Użytkowy z 22 zgłoszeniami i Społeczeństwo (21 zgłoszeń). Pozostałe kategorie zdobyły odpowiednio: Inwestycja – 16 zgłoszeń, Odkrycie – 8 zgłoszeń, Wydarzenie - 19 zgłoszeń, Biznes - 18 zgłoszeń oraz Projekt 4.0 – 6 zgłoszeń.



Wszystkie zgłoszone produkty zostaną poddane ocenie Kapituły Nagrody, która zweryfikuje je pod względem formalnym, oceni merytorycznie oraz wskaże nominowanych, wśród których znajdą się późniejsi zwycięzcy. Wybór jest niezwykle trudny, ponieważ w każdej z kategorii można nominować maksymalnie 3 produkty.



Ostateczną decyzję podejmie 17-osobowe grono jury, które stanowią wybitni specjaliści, reprezentujący różne branże i środowiska. Są wśród nich eksperci ds. gospodarki i nowoczesnych technologii, przedstawiciele świata kultury, mediów, organizacji pozarządowych oraz delegaci Rady Przedsiębiorczości. Obradom Kapituły przewodniczy marszałek Artur Kosicki. Zanim jednak członkowie Kapituły podejmą rozstrzygające decyzje, zapraszamy do poznania tegorocznych kandydatów.

Finałowa gala Podlaskiej Marki 2020 planowana jest na maj br.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany od 2004 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w konkursie rywalizowało 1150 produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Konsumenci oddali ponad 180 tys. głosów.

tekst: Wojciech Kwiatkowski, Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą

red.: Małgorzata Sawicka