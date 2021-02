Podlaskie już po raz siedemnasty wybierze swoje najlepsze produkty, inicjatywy i wydarzenia

Jak podkreślał Artur Kosicki, organizacja konkursu Podlaska Marka jest bardzo istotna, zwłaszcza teraz, w trudnych czasach pandemii.

- Pomimo obostrzeń, w naszym regionie działo się bardzo dużo. Mamy się czym chwalić i chcemy te nasze marki promować w kraju i za granicą. A ten konkurs jest znakomitą okazją do pokazania tego, co w naszym regionie najlepsze. Tego typu wsparcie jest potrzebne cały czas, ale w obecnych, trudnych czasach jest wręcz konieczne – mówił marszałek.

Nawiązał też do poprzedniej edycji Podlaskiej Marki, której organizacja, w związku z panującymi obostrzeniami, był nie lada wyzwaniem, a gala finałowa odbyła się w formule online. Transmisję z wydarzenia obejrzało ponad 13 tys. internautów, ogromnym zainteresowaniem cieszył się też reportaż z gali.

- To pokazuje, że mimo trudności odnieśliśmy sukces. Nie straciliśmy widzów, nie straciliśmy zainteresowania ani wśród mieszkańców, ani wśród przedsiębiorców – dodał.

Marszałek zaznaczył, że w tym roku forma finału konkursu nie jest jeszcze ustalona.

- Możliwe, że wydarzenie będziemy musieli zorganizować w sposób hybrydowy, choć nie ukrywamy, że bardzo tęsknimy za bezpośrednim kontaktem z naszymi laureatami, nominowanymi, z naszymi gośćmi. Czas pokaże, czy uda się to zorganizować przy udziale publiczności, tak jak w poprzednich latach – mówił – Tymczasem zachęcam do zgłaszania kandydatur.

Dziewięć kategorii dla najlepszych podlaskich marek

Jak informowała dyrektor Magdalena Łyżnicka-Sanczenko, w konkursie mogą wziąć udział produkty pochodzące z terenu województwa podlaskiego, które mają znaczący wpływ na pozytywny wizerunek regionu.

Faworytów można zgłaszać w kategoriach: Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes i Projekt 4.0.

Warto przypomnieć, że kategorie Biznes i Projekt 4.0 zostały wprowadzone do konkursu w ubiegłym roku. W kategorii Biznes o laur mogą ubiegać się firmy, które oprócz osiągnięć w swojej branży, w podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych kierują się ideą społecznej odpowiedzialności. To także okazja do uhonorowania przedsiębiorstw stosujących zasadę dostępności oraz inicjujących programy edukacyjne skierowane do absolwentów.

Natomiast kategoria Projekt 4.0 skierowana jest do tych firm, które efektywnie realizują założenia Przemysłu 4.0, tj. integrują ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi.

- Zgłoszenie do konkursu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.podlaskamarka.pl i wypełnić odpowiedni formularz – informowała dyrektor Łyżnicka-Sanczenko.

W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji.

Kandydatury przyjmowane są do końca stycznia. Natomiast do 15 lutego zostaną potwierdzone zgłoszenia. W marcu będzie ogłoszona lista nominowanych. Wybór laureatów zaplanowano na kwiecień. Tradycyjnie, poznamy ich podczas gali finałowej.





Podlaska Marka Konsumentów

Jak co roku najlepszy produkt w głosowaniu internetowym wskażą konsumenci. Głosy będzie można oddawać przez dwa tygodnie od ogłoszenia listy nominowanych (planowany termin to marzec 2021r.). Produktowi z największą liczbą głosów zostanie przyznana nagroda główna. W ubiegłym roku tytuł Podlaskiej Marki Konsumentów otrzymała Księgarnia internetowa Tania Książka. Zdobyła ponad 3,5 tys. głosów.

Nagrody otrzymają też głosujący w plebiscycie.

Ambasadorzy Podlaskiego

Podobnie jak w latach ubiegłych gali finałowej towarzyszy wybór Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego. Tytuł mogą otrzymać organizacje i przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: polityki, sportu, kultury i sztuki, edukacji, nauki, działalności społecznej i charytatywnej. W minionej edycji Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego została Jagiellonia Białystok.

Poznamy również Ambasadora Podlaskiej Gospodarki. To wyróżnienie, które zarząd województwa przyznaje branżom o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju naszego regionu. W ubiegłym roku tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki otrzymała podlaska branża medyczna.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany od 2004 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w konkursie rywalizowało 1150 produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Konsumenci oddali ponad 180 tys. głosów.

Konkurs jest znakomitą reklamą dla lokalnych marek. Laureaci otrzymują też prawo do korzystania z oficjalnego znaku konkursu.

tekst: Aneta Kursa

fot.: Mateusz Duchnowski