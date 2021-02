Podlaska Marka 2020. Ruszyła XVII edycja konkursu

Tegoroczne propozycje zaczęły spływać już pierwszego dnia i, jak do tej pory, tempo nadsyłania kandydatur wciąż rośnie. Faworytów można zgłaszać w kategoriach: Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes i Projekt 4.0.

Warto przypomnieć, że kategorie Biznes i Projekt 4.0 zostały wprowadzone do konkursu w ubiegłym roku. W kategorii Biznes o laur mogą ubiegać się firmy, które oprócz osiągnięć w swojej branży, w podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych kierują się ideą społecznej odpowiedzialności. To także okazja do uhonorowania przedsiębiorstw stosujących zasadę dostępności oraz inicjujących programy edukacyjne dla absolwentów.

Natomiast kategoria Projekt 4.0 skierowana jest do tych firm, które efektywnie realizują założenia Przemysłu 4.0, tj. integrują ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany od 2004 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w konkursie rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski.

W ubiegłym roku pomimo pandemii udało się zorganizować konkurs i wybrać najlepsze marki regionu. Wprawdzie gala podsumowująca odbyła się z ograniczonym udziałem widzów, ale dzięki transmisji online każdy mógł obejrzeć spektakl „Podlaska Marka zasilana naturą”, a także poznać zwycięzców.

Główne założenia Podlaskiej Marki pozostają nienaruszone, nadal jest to konkurs o otwartej formule, dzięki której każdy mieszkaniec naszego regionu może zaproponować swojego faworyta.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie Podlaska Marka.

źródło: Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Kamil Timoszuk/ archiwum UMWP