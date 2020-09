Finał Podlaskiej Marki. Poznaliśmy zwycięzców konkursu!

Tradycyjnie Gala Finałowa Podlaskiej Marki odbywa się wiosną. Ze względu na panującą epidemię termin przesunięto na wrzesień i ograniczono liczbę gości biorących bezpośredni udział w wydarzeniu, a wszyscy mieszkańcy regionu i sympatycy konkursu mogli śledzić tegoroczną uroczystość dzięki transmisji online.



- Podlaska Marka, najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda województwa podlaskiego, już po raz szesnasty trafi w ręce laureatów wybranych przez Kapitułę – mówił Artur Kosicki witając gości zebranych na widowni Dużej Sceny OiFP i oglądających Galę Live w Internecie - Otwieramy się na nową formułę Gali. To już nie jest ekskluzywne spotkanie w wąskim gronie, bowiem dzięki łączom internetowym Gala Podlaskiej Marki jest obecna w każdym zakątku naszego województwa, w każdym podlaskim domu i nie tylko – podkreślił marszałek.











Artur Kosicki nawiązał też do niezwykłej multimedialnej oprawy Gali. Animacje prezentowane na gigantycznych ekranach stanowiących tło sceny ukazywały najpiękniejsze zakątki województwa podlaskiego.

- Tym razem, jak Państwo widzą, wręczamy Podlaską Markę otoczeni piękną, dziką i majestatyczną przyrodą, która również jest naszą marką samą w sobie i mówiąc marketingowym językiem: najbardziej rozpoznawalnym brandem naszego województwa.



Ale oprawa artystyczna Gali nawiązywała nie tylko do natury. Prezentowano na niej wizualizacje dawnego Białegostoku, podlaskich wsi i miasteczek z ich niepowtarzalną architekturą i kulturą. To była filmowa opowieść od prahistorii po współczesność dopełniona komentarzami w wykonaniu Krystyny Czubówny, muzyką tworzoną na żywo przez DJ-a, tańcem współczesnym, śpiewem, odgłosami lasu i występami zespołu Żemerwa.





W tegorocznej edycji spośród 150 zgłoszonych produktów do finałowego starcia komisja konkursowa nominowała 27. To z tego grona wybrano laureatów każdej z dziewięciu konkursowych kategorii: Produkt Użytkowy, Produkt Spożywczy, Odkrycie, Inwestycja, Kultura, Wydarzenie, Społeczeństwo. Po raz pierwszy nagrody przyznano w kategorii Biznes i Projekt 4.0.



Jak mówił marszałek Kosicki, Podlaska Marka zawsze promowała wysoką jakość, unikatowe walory wytwarzanych produktów, kreowanie pozytywnego wizerunku regionu i odważne poszukiwania.

W tym roku poprzeczkę podniesiono.

- Oceniając kandydatury, Kapituła brała pod uwagę również odpowiedzialność za środowisko naturalne, a także zachowanie równowagi pomiędzy nami a światem przyrody, bo wiemy, że nasze wzajemne relacje, mówiąc delikatnie, mocno się pokomplikowały – wyjaśnił marszałek.



A oto zwycięzcy XVI edycji Podlaskiej Marki

W kategorii Społeczeństwo laur zwycięzcy otrzymały Czwartkowe Obiady u Diabetyków

To cykliczne spotkania edukacyjne i integrujące skierowane do osób chorych na cukrzycę. Od lat organizuje je Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (PSD) Oddział Wojewódzki w Białymstoku.



Tytuł najlepszego Produktu Spożywczego otrzymała Woda Krynka.

Firma ściśle kojarzona z północno-wschodnim regionem Polski już od 1945 roku dostarcza swoim klientom naturalną wodę źródlaną wydobywaną ze źródła „Krynka” o głębokości – 70 m. Dzięki czystości biologicznej i braku w jej składzie składników szkodliwych dla zdrowia człowieka nie podlega żadnemu procesowi uzdatniania ani nie jest dezynfekowana.

Za najlepszy Produkt Użytkowy uznano Sklejkę Zakładów Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.

Sklejka z Biaformu - pomysł Artura Hasbacha sprzed stu lat jest ciągle w świetnej formie. Dziś służy do budowy domów, stadionów, apartamentów dla gwiazd. Użyto jej nawet do budowy letniej rezydencji Prezydenta Stanów Zjednoczonych i najwyższego budynku świata Burdż Chalifa.



Seria książek dla dzieci „Żubr Pompik” Tomasza Samojlika zwycięzcą w kategorii Kultura.

Żubr Pompik – postać stworzona w 2008 roku przez hajnowianina Tomasza Samojlika jest głównym bohaterem 22 książek dla dzieci. Podczas lektury opowiadań dzieci poznają tajemnice Puszczy Białowieskiej, odwiedzają polskie parki narodowe. Ostatnia seria, zapoczątkowana w 2019 roku, to wielkoformatowe książki z okienkami, skierowane do najmłodszych czytelników.



W kategorii Inwestycja tytuł Podlaskiej Marki otrzymała Hala sportowo-widowiskowa Suwałki Arena – inwestycja Miasta Suwałki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Do tej pory w województwie podlaskim nie było obiektu o podobnej skali: powierzchnia zabudowy 5 446 m², powierzchnia użytkowa 6 601 m², wysokość hali – 16 m. W hali znajdują się trybuny na ponad 2 tys. miejsc, w tym trybuny stałe i miejsca na trybunach mobilnych, co umożliwia organizację dużych imprez sportowych i kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.



Kapituła konkursu, w kategorii Wydarzenie do nagrody wskazała IX Festiwal Rock na Bagnie organizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

Międzynarodowy Festiwal „Rock na Bagnie” w Goniądzu istnieje od 2010r. i jest obecnie jednym z bardziej rozpoznawalnych festiwali rockowych w Polsce. Festiwal ściąga tysiące fanów rocka z całego kraju a nawet Europy. Do tej pory zagrały na nim zespoły m.in z Polski, Anglii, Litwy, Białorusi, Niemiec, Szwecji, Irlandii, Czech, Słowacji, Japonii. Festiwal jest znakomita promocją województwa podlaskiego.



W kategorii Odkrycie nagrodę otrzymały Badania nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej prowadzone przez Politechnikę Białostocka i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

To projekt badawczy dotyczący grzybów medycznych. Specjaliści z Politechniki zbudowali bank ekstraktów z grzybów z Puszczy Białowieskiej, który zawiera ponad 150 sklasyfikowanych i opisanych gatunków (kolejnych kilkaset czeka na opracowanie). Natomiast specjaliści z UMB sprawdzają je pod kątem medycznym.



W tym roku poszerzono kategorie konkursowe. Po raz pierwszy nagrody przyznano w kategoriach Biznes i Projekt 4.0 otrzymały je Grupa Chorten i Dolina 4.0

Podlaską Markę w kategorii Biznes, za mocne wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych przyznano Grupie Chorten. Natomiast zwycięzcą kategorii Projekt 4.0 otrzymała Dolina Rolnicza 4.0 – projekt Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji.



Grupa Chorten Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten, wywodząca się z Podlasia, w swoich działaniach mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności, w ciągu roku wspierając blisko setkę inicjatyw o charakterze pomocowym, sportowym i edukacyjnym z regionu. m.in.: Wigilię Białostocką, Fundację Pomóż, Fundację Hospicjum Proroka Eliasza, Motoserce, Targi Pogranicza w Siemiatyczach.



Projekt Dolina 4.0 ma za zadanie wdrożenie efektywnych działań mających na celu eliminację pułapek, jakie obecnie dopadają polską gospodarkę. Stworzenie gamy rozwiązań technologicznych dedykowanych mechanizacji rolnictwa pozwoli na osiągnięcie konkretnych efektów ekonomicznych. Do efektów tych należy zaliczyć: zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej, zwiększenie wydajności pracy, wykonywanie poszczególnych zabiegów w terminach agrotechnicznych, zmniejszenie strat plonów i tym samym zwiększenie efektywności produkcji rolniczej. Efektem w przetwórstwie spożywczym będzie automatyzacja i robotyzacja w strefach związanych z procesami technologicznymi, w szczególności związanych z pakowaniem, konfekcjonowaniem czy też śledzeniem i znakowaniem, co umożliwi przeniesienie zasobów ludzkich tam gdzie są najbardziej potrzebne.

Podczas Gali wręczono też nagrodę konkursu towarzyszącego Podlaskiej Marce – Podlaska Marka Konsumenta. W tym roku, głosami internautów zwyciężyła księgarnia internetowa Tania Książka.



Listę nagrodzonych zamknęli zdobywcy tytułu Ambasadora Podlaskiej Gospodarki. W tym roku wyróżniono Podlaską Branżę Medyczną: Medical-Łomża sp. z o.o , Laboratorium Centrum Symulacji Medycznych - Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach sp. z o.o. Medgal sp. z o. o, ChM sp. z o.o, Mindhand sp. z o.o, Petros Psyllos, Imago Krzysztof Matuk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka



Laureaci konkursu otrzymali statuetki Podlaskiej Marki i nagrodę finansową 10 tys. zł, a dodatkowo każdy z nagrodzonych otrzymał voucher na weekend z Mercedesem.

Tradycyjnie, po ogłoszeniu wyników konkursu i prezentacji zwycięzców ogłoszono „Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego”.

Została nim Jagiellonia Białystok. Warto dodać, że w tym roku białostocka drużyna obchodzi stulecie istnienia. Za wyróżnienie dziękował Wojciech Strzałkowski, prezes klubu, który dedykował nagrodę wszystkim kibicom i sympatykom Żółto-Czerwonych.







Po raz pierwszy Gala Finałowa była dostępna szerokiej publiczności dzięki transmisji w mediach społecznościowych i na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego(UMWP).

Galę prowadził satyryk i dziennikarz Krzysztof Szubzda. Oprawę artystyczną przygotowało studio Mucha na Dziko.





Aneta Kursa

fot. Małgorzata Sawicka