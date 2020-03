Finał konkursu Podlaska Marka przeniesiony na wrzesień

Przesunięciu ulegną także terminy pozostałych działań związanych z tegoroczną edycją konkursu, w tym także posiedzeń Kapituły, o czym będziemy na bieżąco informować wszystkich zainteresowanych.





Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów, organizowany nieprzerwanie od kilkunastu lat i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów. Podlaska Marka to przegląd nowych rozwiązań, trendów, smaków, to ranking układany przez Podlasian pokazujący, co w ostatnim czasie nas zachwycało i zaskakiwało.

Kandydaci do tytułu rywalizują w dziewięciu kategoriach tematycznych: Produkt Spożywczy, Produkt Użytkowy, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo, Biznes i Projekt 4.0.

W tym roku największą popularnością cieszyła się kategoria Produkt Spożywczy tu znajdziemy m.in. wino gronowe wytrawne, sery z Puszczy Białowieskiej, wędliny dojrzewające – litewskie, produkty pszczele oraz wodę mineralną Augustowiankę. Można śmiało powiedzieć, że Podlaskie smakami stoi. Dużą popularnością cieszyły się również kategorie Kultura i Społeczeństwo. Prawie 60 zgłoszeń w tych dwóch kategoriach pokazują niezwykłą kreatywność i mobilizację do działania mieszkańców naszego regionu. Ilość zgłoszeń jest imponująca, a różnorodność nie zna granic – spektakle, koncerty, spotkania mieszkańców, grupy wsparcia, czy liczne akcje charytatywne, warsztaty i szkolenia.

Silne marki powstają w województwie, o czym świadczą propozycje zgłoszone do kategorii „Produkt użytkowy”. Producenci tacy jak: Zakład Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., księgarnia internetowa „Tania książka”, czy Mydlarnia Cztery Szpaki, będą walczyć w tej najbardziej zróżnicowanej kategorii. Ciekawie zapowiada się również rywalizacja w nowych kategoriach Biznes oraz Projekt 4.0. O Podlaską Mare w kategorii Biznes ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, które w podejmowanych działaniach i inicjatywach gospodarczych kierują się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, w tej kategorii o zwycięstwo powalczą m.in. Polska Izba Mleka, Klaster Obróbki Metali i Grupa Chorten.

Podlaskie może też pochwalić się ciekawymi „Odkryciami”. W tej kategorii znajdziemy: hydrożel zawierający wyciąg z miodownika melisowatego przyspieszający gojenie się ran różnego pochodzenia, w tym trudno gojących się, Mindhand- bioniczną protezę ręki, czy badania nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej.

Wszystkie zgłoszone produkty zostaną poddane ocenie Kapituły, która zweryfikuje je pod względem formalnym, oceni merytorycznie oraz wskaże 28 nominowanych, spośród których zostaną wyłonieni późniejsi zwycięzcy. Wybór jest niezwykle trudny, ponieważ w każdej z kategorii można nominować maksymalnie 3 produkty. Ostateczną decyzję podejmie siedemnastoosobowe grono jury, w skład którego wchodzą wybitni specjaliści, reprezentujący różne branże i środowiska. Obradom Kapituły przewodzić będzie Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. Zanim jednak członkowie Kapituły podejmą rozstrzygające decyzje, zapraszamy do poznania tegorocznych kandydatów!