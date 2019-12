Weronika Bachorek zwyciężczynią Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy na temat zapobiegania zakażeniom HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Rywalizacja składała się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Etap wojewódzki, który odbył się w urzędzie marszałkowskim był jednocześnie finałem całej olimpiady. Zwyciężyła Weronika Bachorek z Ciechanowca. Laureatka głównej nagrody zdobyła maksymalną liczbę punktów, wyprzedzając Kamila Karwowskiego z Łomży i Julią Marinicz z Augustowa, którzy uplasowali się na kolejnych stopniach podium.

Nagrody i wyróżnienia wręczył finalistom marszałek Marek Malinowski. - W ostatnim roku brakowało nam lekarzy, więc życzę wam, abyście w przyszłości realizowali się w tym kierunku. Nieważne jest jednak co robisz, ważne jest to aby być w tym fachowcem.

Po ogłoszeniu wyników wyróżnieni zostali również nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do rywalizacji w wojewódzkim etapie olimpiady.

1 275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018 r. w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80-tych do 30 kwietnia 2019 r. wykryto 24 303 zakażenia HIV, a AIDS zdiagnozowano u 3 692 osób i odnotowano 1 418 zgonów. Mimo to, według szacunków, w Polsce test na HIV wykonujetylko co 10 dorosły. To znacznie mniej niż w innych krajach europejskich. Badanie jest bardzo proste i niekłopotliwe. W 30 Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) współfinansowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Agendę Ministra Zdrowia, na osoby chcące zrobić test czekają wykwalifikowani doradcy. Oprócz badania, przeprowadzają także rozmowę edukacyjną.

W Białymstoku bezpłatne i anonimowe testy na obecność HIV oraz poradnictwo przed- i potestowe można wykonać w:

Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Białymstoku, ul. Bema 2, lok. 010 poniedziałki i środy, godz. 15:00–17:30 tel.: (85) 746 04 54

źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

oprac. bm