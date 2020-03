Warsztaty on-line dla osób chorych onkologicznie

„Zdrowiej” to program warsztatów, które wspierają radzenie sobie ze stresem w trakcie leczenia onkologicznego. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem wśród pacjentów i są prowadzone od 2018 roku.

Jak informuje Elżbieta Kozik, prezes RSPA warsztaty on-line mają być wsparciem dla pacjentów, którzy czują silny stres i chcą sobie z nimi poradzić. Dodała, że konkretna wiedza i ćwiczenia pomogą chorym okazywać wzajemne wsparcie.

Warsztaty są prowadzone w oparciu o metody mindfullness oraz coaching kryzysowy.

Pierwsza metoda dotyczy rozwijania uważności poprzez medytację od wielu lat praktykowana jest jako uzupełnienie leczenia szpitalnego i w wielu krajach jest refundowana przez system ochrony zdrowia. Badania naukowe pokazują, że praktyka medytacji uważności prowadzi do łagodzenia objawów, zarówno psychicznych i fizycznych związanych z leczeniem chorób onkologicznych.

Natomiast coaching kryzysowy jest szczególnie pomocny, gdy przeżywamy na tyle silne emocje, że przestajemy radzić sobie ze stresem. Kiedy zwracamy się o pomoc, proces wychodzenia z kryzysu jest łagodniejszy i pozwala nam odkryć w sobie duży potencjał do dalszego rozwoju lub do zmiany albo do akceptacji tego, co nas spotkało.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania on-line będą prowadzone cyklicznie w każdy wtorek o godz. 17:30. W ramach programu na stronie www.ruchspoleczny.org.pl została przygotowana specjalna zakładka „Zdrowiej”, która służy jako baza online treści i narzędzi prezentowanych podczas spotkań i warsztatów.

Polskie Amazonki Ruch Społeczny jest organizacją pożytku publicznego, która ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na standard diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wszystkich rodzajów nowotworów. Stowarzyszenie inicjuje i wspiera akcje profilaktyczne i edukacyjne związane z rakiem piersi, tarczycy, płuc, skóry, jajnika, wątroby oraz nerek.

Źródło/Fot.: RSPA

oprac. Cezary Rutkowski