Trzy nowe respiratory dla Śniadecji

- Gdy wpłynął wniosek Wojewódzkiego Szpitala w Białymstoku procedowaliśmy go jak najszybciej, ponieważ mamy świadomość, że respiratory to sprzęt, który jest bardzo potrzebny szczególnie teraz, w czasie panującej epidemii koronawirusa – zaznaczył Marek Malinowski.

Cezary Nowosielski, dyrektor szpitala, odbierając dotację z rąk marszałka, nie krył słów zadowolenia. Dziękując zarządowi województwa za otrzymaną pomoc, podkreślił, że jest ona teraz szczególnie przydatna.

- To bardzo ważna dotacja. Respiratory w dobie walki z koronawirusem są najbardziej potrzebnym sprzętem. A my przekazaliśmy dwa respiratory szpitalowi jednoimiennemu w Łomży, musieliśmy więc uzupełnić naszą bazę – podkreślił.

Nowe respiratory do Śniadecji dotarły w środę (22.04) i w momencie przekazana dotacji były instalowane. Operacja ich zakupu udała się dzięki szybkim decyzjom m.in. Zarządu Województwa Podlaskiego i rezerwacji sprzętu już na początku epidemii. Pozwoliło to na to, jak podkreślił dr Piotr Gałkin, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, że dotarły do szpitala już teraz, a nie pod koniec roku.

- Dwa z nich zastąpią całkowicie wysłużone kilkunastoletnie respiratory, które mimo wszystko nie zostaną skasowane, a będą służyły jako zapasowe do leczenia chorych w przypadku zakażenia koronawirusem na dodatkowych stanowiskach, które uruchamiamy – dodał dr Gałkin.

Nowe respiratory uzupełnią bazę sprzętową Śniadecji. Działający w jej ramach Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje obecnie 15 łóżkami nowocześnienie wyposażonymi dla tzw. pacjentów wentylowanych.

- Dzięki takiej pomocy jak ta dzisiejsza uruchomiliśmy 15 dodatkowych łóżek. Dysponujemy także kilkunastoma stanowiskami rozsianymi po różnych oddziałach – wyjaśnił dr Piotr Gałkin.

Należy również wspomnieć, że dzięki wcześniejszej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego możliwe było utworzenie w szpitalu Regionalnego Ośrodka Leczenia Ciężkiej Niewydolności Oddechowej z Terapią Pozaustrojową (ECMO). Pierwszy pacjent leczony w Szpitalu za pomocą ECMO wrócił do zdrowia.

Małgorzata Sawicka, fot. Małgorzata Sawicka UMWP w Białymstoku