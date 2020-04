„Super brygada BCO” rusza w trasę!

Samochody dla "Super Brygady BCO" jako wsparcie

Dwa samochody osobowe przekazał dziś BCO Adam Czaczkowski, Prezes Zarządu PHUP Motozbyt Sp. z o.o..

- Przekazaliśmy dwa auta osobowe z pełnym bakiem benzyny, z kartą flotową na czas na razie nieokreślony. Zobaczymy, na jaki okres to będzie potrzebne. Co więcej, w bagażniku każdego auta są specjalne pokrowce jednorazowe do tego, żeby nie pozwolić, żeby wirus na różnych rzeczach się pojawił. Takie centra onkologiczne są najbardziej narażone, najwięcej osób jest tutaj z najmniejszą odpornością, więc postanowiliśmy pomóc.- poinformował Prezes Zarządu.

„Super brygada BCO” będzie mogła dojechać bez problemu do pacjentów z planowaną hospitalizacją na oddziałach szpitalnych BCO i pobrać wymazy na obecność COVID-19.

Jak dodała dr Dorota Kazberuk, p.o. z-cy dyrektora BCO ds. lecznictwa, samochody będą pomagały im w zachowaniu bezpieczeństwa leczenia. Będą służyły do tego, by wozić testy do odpowiednich laboratoriów i żeby dojeżdżać do pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą do nas przyjechać przed planowanym leczeniem onkologicznym w celu wykonania testu. Jak przypomniała lekarz, Białostockie Centrum Onkologii pracuje pełną parą, ale obowiązkiem szpitala jest też zachowanie bezpieczeństwa pacjentów, ale i pracowników oraz przede wszystkim nie dopuszczenie do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się wirusa w naszym szpitalu. Władze centrum przewidują, że będzie to ok. 500-600 testów miesięcznie. Chodzi głównie o pacjentów, którzy dopiero wchodzą w cykl systematycznego leczenia onkologicznego.

Przeszkolony zespół wesprze pacjentów

W skład brygady wejdą odpowiednio zabezpieczeni i przeszkoleni z pobierania wymazów pielęgniarka/pielęgniarz ew. laborant, a także kierowca.

- Są to osoby, które się zgłosiły dobrowolnie i mają duże doświadczenie. Wcześniej dociera informacja do pacjenta, kiedy będzie mógł nas przyjąć. Pacjent czeka na nas w domu lub w pomieszczeniu dla siebie bezpiecznym i przy całkowitej i dobrowolnej zgodzie pacjenta zostanie pobrany wymaz. Mamy możliwość pobierania wymazów z różnych otworów, m.in. takim otworem, który jest dla nas dobry jest nosogardło. Panująca pandemia wymusza na nas, żebyśmy robili wymazy dużo wcześniej, mając na celu poprawę bezpieczeństwa naszych pacjentów i nas samych.- wyjaśnił dr Piotr Kosiorek, kierownik Izby Przyjęć BCO.

Źródło/Fot.: Białostockie Centrum Onkologii

oprac. Cezary Rutkowski