Skazani szyją maseczki ochronne na rzecz podlaskich szpitali

Osadzeni z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz Aresztu Śledczego w Hajnówce od kilku dni zajmują się produkcją masek ochronnych na rzecz lokalnych szpitali. Ich działanie wpisuje się w programy resocjalizacyjne, w których czynnie uczestniczą. Dzisiaj do akcji przyłączyli się również skazani z suwalskiego aresztu śledczego.

Do wytwarzania maseczek więźniowie używają maszyn do szycia, które zostały zakupione do prowadzenia kursów krawiectwa, jako jednego z elementu resocjalizacji. Siedemnastu więźniów z Czerwonego Boru oraz Hajnówki szyje dziennie kilkaset sztuk masek. Do pomocy w procesie produkcji wspomnianych rzeczy włącza się Służba Więzienna. Funkcjonariuszka z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze organizuje więźniom pracę i przyucza ich do szycia, które jest jej życiową pasją. Materiałów do produkcji użyczają podmioty na rzecz których prowadzona jest akcja.

Od dziś osadzeni z Aresztu Śledczego w Suwałkach również przyłączyli się do wsparcia szpitali poprzez wyszywanie masek ochronnych.

Wszystkie działania są prowadzone wewnątrz jednostek penitencjarnych z myślą o bezpieczeństwie społeczeństwa i skazanych.

Źródło/Fot.: SW

oprac. Cezary Rutkowski