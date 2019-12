Rak jelita grubego - jak żyć z chorobą, która dzięki nowoczesnej medycynie stała się chorobą przewlekłą

Rak jelita grubego jest drugim pod względem występowania i śmiertelności nowotworem w Polsce o największej dynamice wzrostu. Od 1980 roku liczba zachorowań u mężczyzn wzrosła 4-rokrotnie, u kobiet 3-rokrotnie, przy stałym wzroście umieralności, zwłaszcza u mężczyzn. Rocznie diagnozuje się 19 000 nowych zachorowań, z czego aż 12 000 osób umiera. Według prognoz, w 2025 roku na ten nowotwór zachoruje ok. 15 000 mężczyzn i 9 000 kobiet. To łącznie 24 000 osób!

Niestety w skuteczności leczenia raka jelita grubego mierzonej tzw. przeżyciami 5-letnimi zajmujemy ostatnie niemal miejsca. Leczymy gorzej niż np. Turcja, Czechy, Łotwa, Litwa czy Estonia. W Polsce rak jelita grubego jest rozpoznawany najczęściej w późnym stadium rozwoju, kiedy dochodzi do przerzutów. Co 4 pacjent, u którego diagnozuje się raka jelita grubego, ma od razu postać rozsianą. Wydaje się to zupełnie niezrozumiałe bo rak jelita grubego wcześnie wykryty jest wyleczalny. Co więcej to jeden z nielicznych nowotworów, któremu naprawdę można zapobiec. W Polsce mamy program przesiewowy, w ramach którego można wykonać kolonoskopię, dzięki której nie tylko sprawdzimy czy w jelicie są obecne polipy, ale możemy je podczas tego samego badania skutecznie usunąć. Jednak zgłaszalność na badania przesiewowe jest bardzo niska. To zaledwie kilkanaście procent. – wyjaśnia Błażej rawicki Prezes Fundacji EuropaColon Polska.

W Polsce do niedawna chorzy z rakiem jelita mieli szansę na przeżycie zaledwie kilku miesięcy. Radykalną zmianę przyniosło wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia w 2017 roku nowych terapii i możliwość leczenia sekwencyjnego. Pozwala ono na osiągnięcie przez nowotwór statusu choroby przewlekłej, wprowadzenie w okres remisji i kontroli nad jej przebiegiem. Chodzi o stosowanie następujących, jedna po drugiej, linii leczenia, gdzie każda ma odmienny mechanizm działania i inaczej blokuje rozwój nowotworu. I chociaż komórki nowotworowe w pewnym momencie zaczynają wytwarzać oporność na aktualnie stosowane leczenie, to właśnie poprzez działanie sekwencyjne można przez długi czas hamować i kontrolować rozwój choroby. Na szczęście od 1 listopada 2018 roku mamy już dostęp do wszystkich linii leczenia. Co więcej dzięki zmianom w programie lekowym w leczeniu raka jelita grubego pacjenci mogą liczyć na tzw. wakacje od chemioterapii. – dodaje Prezes Rawicki.

O tych wszystkich aspektach opowie prof. Marek Wojtukiewicz, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z pododdziałem Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii podczas swojego wykładu pt. „Leczenie raka jelita grubego w Polsce z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia od 1 listopada 2019 roku", zaplanowanego na przyszły tydzień. To jeden z kilku tematów, które będą poruszone podczas bezpłatnego sympozjum dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich pt.: „Jak pomóc pacjentowi z rakiem jelita grubego" zorganizowanego przez Białostockie Centrum Onkologii oraz Fundację EuropaColon Polska w środę 11 grudnia 2019r., w godzinach 10.30 – 12:00 w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12.

„Jak pomóc pacjentowi z rakiem jelita grubego”

11 grudnia 2019r.; środa w godzinach 10.30 – 12:00

Sala pod przyspieszaczem (świetlica)

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Ogrodowa 12

Agenda Sympozjum

10:30 – 10:40 Powitanie gości – Białostockie Centrum Onkologii/Fundacja EuropaColon Polska

10:40 - 11:15 Leczenie raka jelita grubego w Polsce z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia od 1 listopada 2019 roku - prof. Marek Wojtukiewicz, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z pododdziałem Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii

11.15 – 11.25 Radioterapia w raku jelita gruebgo – kiedy i w jakich przypadkach daje najlepsze efekty - lek. med. Dorota Kazberuk koordynująca pracę pracowni brachyterapii HDR

11:25– 11:40 Rola opieki psychologicznej nad pacjentami i ich opiekunami w chorobie nowotworowej jelita grubego – mgr Ewelina Szarkowska, Pracownia Psychologii Białostockiego Centrum Onkologii

11:40 – 11:55 Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu raka jelita grubego – mgr Anna Zimnoch, Zakład Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii

12:00 Zakończenie

Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia dmuchanej makiety jelita grubego, która będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych przed i po wykładach.

