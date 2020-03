psychologowie dla społeczeństwa

- Chcemy pomóc tym, którzy teraz pomagają nam wszystkim, narażając siebie – mówi koordynująca akcję psychoterapeutka Anna Zawistowska-Kiercel.

By skorzystać z oferowanej pomocy wystarczy zadzwonić pod wybrany numer wskazany w grafiku dyżurów. Istnieje możliwość telefonicznej konsultacji z psychiatrą (zapisy 85 733 35 16).

Grupa zachęca też psychologów i psychoterapeutów do przystąpienia do akcji. Można to zrobić dzwoniąc pod nr tel. 886 607 248.

oprac. Małgorzata Sawicka

W załączeniu grafik dyżurów