Ponad 2 mln zł na przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Umowa z Miastem Białystok dotyczy rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, przy ul. Mazowieckiej 35 w Białymstoku.

Poradnia przeprowadza badania diagnostyczne dzieci i młodzieży, w tym uczniów niepełnosprawnych, udziela porad i konsultacji dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba osób z różnymi niepełnosprawnościami korzystających z pomocy poradni. W roku szkolnym 2018/2019 poradnia wydała ponad 700 orzeczeń uczniom z różnymi niepełnosprawnościami.

Placówka mieści się w kamienicy z 1863 r. Ze względu na stopień zniszczeń elementów konstrukcyjnych, budynek wymagał przeprowadzenia prac modernizacyjnych ze względu na bezpieczeństwo użytkowania. Teraz dzięki dofinansowaniu korytarze i łazienki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną też m.in. miejsca parkingowe, winda zewnętrzna, co ułatwi osobom z dysfunkcją narządu ruchu swobodny dostęp do budynku i poruszanie się na terenie obiektu.

W ramach inwestycji planowane jest zwiększenie liczby gabinetów i ich adaptacja do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poszerzy to ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin tj. m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Grupa Wsparcia dla Rodziców Osób Niepełnosprawnych, Szkoła dla Rodziców Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, prowadzenie terapii indywidualnej, np. dla uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera.

Roboty budowlane w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia końca września br. Wartość robót budowlanych wynosi 3 653 624,23 zł. Kwota dofinansowania ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Podlaskiego wynosi 298 167 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON otrzymały też:

1) Powiat Białostocki na przebudowę Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, przy ul. Leśnej 11, w kwocie 307 641 zł;

2) Miasto Łomża na przebudowę pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży, przy ul. Spółdzielczej 8, w kwocie 197 455 zł;

3) Powiat Augustowski na remont łazienki – likwidację barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku, w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie, przy ul. Młyńskiej 52, w kwocie 10 815 zł;

4) Gmina Stawiski na budowę hali sportowej w Stawiskach, przy ul. Polowej 12, w kwocie 1 200 000 zł;

5) Miasto Suwałki na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, przy ul. T. Kościuszki 126, w kwocie 300 000 zł.

