Kwiecień miesiącem pacjentów z chorobą Parkinsona

Na chorobę Parkinsona choruje w Polsce ponad 90 tys. pacjentów, a ponad 8 tys. każdego roku słyszy diagnozę.

Na świecie choruje ok. 6 mln ludzi i szacuje się, że do 2040 roku ta liczba się podwoi.

Celem corocznych obchodów Światowego Dnia Choroby Parkinsona jest zwiększenie świadomości społecznej.

Choroba Parkinsona jest chorobą neurodegeneracyjną spowodowaną zanikiem komórek nerwowych w mózgu, które produkują dopaminę. Dopamina to neuroprzekaźnik, który odpowiada za prawidłowe przesyłanie sygnałów odpowiedzialnych za pracę mięśni, postawę i ruch. W przebiegu choroby komórki nerwowe produkujące dopaminę ulegają degeneracji i obumarciu. To sprawia, że stężenie dopaminy nie jest wystarczające, a sygnały w mózgu nie są odpowiednio przekazywane. Pojawiają się objawy – zmęczenie, spowolnienie ruchowe, niezgrabność ruchów, drżenie rąk – które często są mylone ze zmianami reumatycznymi, przebytym udarem mózgu, guzem mózgu czy depresją. Choroba Parkinsona rozwija się powoli, lecz w miarę jej rozwoju zmiany w mózgu są coraz poważniejsze.

To skutkuje upośledzeniem czynności poznawczych i nasileniem objawów. Po pewnym czasie pojawiają się dodatkowo: zaburzenia równowagi, pochylona do przodu sylwetka, trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak mycie się, jedzenie, ubieranie. W zaawansowanym stadium choroby, która dotyczy w Polsce ok. 20% pacjentów, potrzebna jest pomoc i opieka osób bliskich. Często jest ona niezbędna przez 24 godziny na dobę.

Choroba Parkinsona nie wpływa znacząco na długość życia, ale zdecydowanie pogarsza jego jakość, szczególnie w zaawansowanym stadium. Chorobę można skutecznie leczyć, a rozpoznanie i wdrożenie leczenia na wczesnym etapie pozwala na jej skuteczne kontrolowanie przez wiele lat. Wtedy chory może być czynny zawodowo i kontynuować swoje aktywności. Leczenie choroby Parkinsona polega na farmakologicznym uzupełnianiu dopaminy. Bardzo ważna jest również rehabilitacja.



Parkinson a koronawirus

Polskie Towarzystwo Neurologiczne, a także międzynarodowi eksperci przygotowali zalecenia dla pacjentów z chorobą Parkinsona na czas trwania epidemii. Najważniejsze z nich to ograniczenie kontaktów z osobami, które mogą mieć większe szanse na przenoszenie wirusa, a więc np. pracownikami służby zdrowia. Pacjenci powinni pozostać w domu. Jeżeli nie ma pilnej potrzeby odbycia wizyty ambulatoryjnej to należy ją przełożyć na późniejszy termin, a z lekarzem skontaktować się za pomocą narzędzi telemedycyny.

Symbolem choroby Parkinsona jest czerwony tulipan – dający nadzieję chorym na lepsze, nowe, kolorowe i piękne życie.





Materiał przygotowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne w ramach kampanii Neurologia bliżej niż myślisz.

oprac. Anna Augustynowicz