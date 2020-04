Ponad 2 tys. przyłbic dla podlaskiej służby zdrowia od Politechniki Białostockiej

Jak poinformował dr hab. inż. Szczepan Piszczatowski, pod koniec marca na Wydziale Mechanicznym rozpoczęła się produkcja przyłbic medycznych - podstawowego środka ochrony personelu medycznego. To była odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez kolejne placówki medyczne. Jak dodał, szybko zmodyfikowaliśmy pierwszy pomysł - druku na drukarkach 3D. Zajmowałoby to za dużo czasu - moglibyśmy wydrukować najwyżej 5-10 przyłbic dziennie. Stąd pomysł wykorzystania obok wydruku, montażu z użyciem prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych. Wyjaśnił, że czas wykonania jednej przyłbicy skrócił się do 5 minut, ale było to możliwe przy znacznym zwiększeniu nakładu pracy. Na szczęście mieliśmy od początku zapał i ludzi - pracowników Wydziału Mechanicznego. Dzięki nim udało się ostatecznie wyprodukować ponad 2100 przyłbic.

Do produkcji sprzętu medycznego włączyły się pozostałe wydziały PB. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku odbywała się dezynfekcja pod laboratoryjnymi lampami UV oraz pakowanie i wydawanie gotowych przyłbic. Pełną parą pracowały także drukarki na Wydziale Inżynierii Zarządzania, w działania włączali się także pojedynczy pracownicy Wydziału Architektury. Cała akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie firm, zarówno tych z którymi na co dzień współpracuje Politechnika jak i zupełnie nowych, które nie pobierały zapłaty za zamawiany towar. Dzięki pomocy technicznej, materiałowej i finansowej przedsiębiorstw oraz jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, białostocka uczelnia mogła produkować.

PB przekazała 25 marca pierwszych dziesięć egzemplarzy przyłbic Szpitalowi MSWiA w Białymstoku. Już następnego dnia inicjatywa Politechniki uzyskała akceptację.

Jak mówiła dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB, jedna z pań odbierających przyłbice z uczelni, prawie popłakała się ze wzruszenia. Głos się jej łamał, nie dała rady wypowiedzieć żadnego słowa tylko ….przekazała ukłony. Wszyscy, którym przekazywane były przyłbice podkreślali, że bardzo dziękują za troskę o ich bezpieczeństwo i za nasze dobre serca. Ponadto wspomniała, że serdecznie podziękowała im za to, że pracownicy medyczni skorzystali z ich pomocy. Dodała, że jest jej z tym dobrze, bo czuje, że zrobili kawał bardzo dobrej roboty, i co najważniejsze - przydatnej.

Moim zdaniem, wszystkim którzy brali udział w tej wspaniałej akcji płynącej z głębi serca, należą się ukłony. Począwszy od pomysłodawców, inspiratorów, inicjatorów i sponsorów, sprawozdawców, poprzez wykonawców, dostarczycieli i dostawców, a skończywszy na tych co pozamiatali i gasili światło. Brawo My! Brawo Politechnika Białostocka!- dodała Jolanta Piekut dziękując wszystkim uczestnikom akcji.

