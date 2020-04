Politechnika Białostocka wspiera podlaską służbę zdrowia

Personel medyczny Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) zgłosił zapotrzebowanie na zaprojektowanie nakładki na maskę do nurkowania, która umożliwi połączenie jej z filtrem oddechowym do respiratora. Tego zadania podjął się Instytut Inżynierii Biomedycznej PB. Pracownicy Instytutu pod kierownictwem dr. hab. inż. Szczepana Piszczatowskiego w ciągu zaledwie kilku dni zaprojektowali „przejściówkę” i wydrukowali na drukarce 3D. Po przetestowaniu paru egzemplarzy sprzętu, 40 nakładek zostało dostarczonych do USK.

Jak informuje lekarz Karol Kochański, starszy asystent w Klinice Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku, opierając się na włoskim doświadczeniu wykorzystania twarzowych masek do nurkowania do wentylacji chorych z niewydolnością oddechową oraz korzystając z dostępnych w internecie licznych projektów umożliwiających połączenie jednorazowych filtrów od respiratora z maską do nurkowania, skontaktował się z dr. hab. inż. Szczepanem Piszczatowskim. Przedstawił jemu pomysł stworzenia reduktorów umożliwiających wykorzystanie masek twarzowych do ochrony osobistej dla personelu medycznego. Dzięki tym nakładkom zwykła maska do nurkowania przy zastosowaniu niedrogiego, jednorazowego filtra od respiratora staje się pełnotwarzową maską zabezpieczającą przed czynnikami biologicznymi. Jak dodał, ma to szczególne znaczenie dla opieki nad pacjentami w stanach zagrożenia życia oraz wymagających intensywnej terapii medycznej. Stwierdził, że w czasach niedoborów oraz intensywnego wykorzystania środków ochrony osobistej, taka maska może stanowić alternatywne zabezpieczenie personelu medycznego w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto PB wspiera inne placówki służby zdrowia w regionie oraz ośrodki pomocy społecznej. Wydział Mechaniczny PB wyprodukował już ponad 800 przyłbic medycznych. Sprzęt medyczny oprócz szpitali i stacji pogotowia ratunkowego będzie zabezpieczał także pracowników Domów Pomocy Społecznej, którzy w tym trudnym dla wszystkich okresie epidemii szczególnie potrzebują ochrony.

Produkcja możliwa jest dzięki wsparciu firm, z którymi współpracuje Politechnika Białostocka. To Fundacja Unitalent grupy UNIBEP, ChM, Klaster Obróbki Metali. Dziś odezwała się z propozycją wsparcia firma AC. W piątek I Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej zaoferowała pomoc m.in. logistyczną i transportową.

W produkcję przyłbic medycznych włączyli się także pracownicy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Wykorzystują dostępne w laboratoriach wydziałowych lampy UV i dezynfekują przyłbice oraz przygotowują je do wysyłki.

Przyłbice medyczne trafiły do tej pory m.in., do takich placówek jak: Szpital MSWiA w Białymstoku (Jednoimienny Szpital Zakaźny), Szpital Wojewódzki w Łomży (Jednoimienny Szpital Zakaźny), Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce (Jednoimienny Szpital Zakaźny), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Szpital Miejski w Białymstoku, Szpital Zakaźny w Białymstoku, Szpital w Choroszczy, Szpital w Bielsku Podlaskim, Szpital w Sokółce, Szpital w Łapach, Szpital w Hajnówce, Szpital w Zambrowie, Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku, Dom Pomocy Społecznej w Zaściankach, Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Źródło/Fot.: Rzecznik Politechniki Białostockiej

oprac.: Cezary Rutkowski