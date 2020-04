Nowa normalność - rządowy plan łagodzenia restrykcji związanych z koronawirusem

Podczas czwartkowej (16.04) konferencji premiera Mateusza Morawieckiego oraz Łukasza Szumowskiego, Ministra Zdrowia, szef Rady Ministrów powiedział, że „od 20 kwietnia przystępujemy do nowego etapu, stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń”.

-Wkraczamy na drogę pełną nadziei, ale jest to droga naznaczona dyscypliną społeczną – podkreślił.

W pierwszym z czterech etapów łagodzenia obostrzeń otwarty zostanie dostęp do lasów i parków. Zamknięte pozostaną jednak place zabaw. Korzystanie z takich form rekreacji będzie możliwe przy zachowaniu dystansu społecznego oraz z zasłoniętym nosem i ustami.

- Nie traktujmy tego jako okazji do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść. To raczej ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi, tak do tego podchodzimy – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Złagodzone też zostaną przepisy dotyczące handlu. W sklepach o powierzchni do 100 mkw od 20.04 będzie możliwość obsługi 4 klientów na jedną kasę, a w większych - na każde 15 mkw będzie mogła przebywać 1 osoba.

Pracownicy sklepów mają być poddawani kontroli zdrowia. Pozostanie też zostanie reżim sanitarny związany z wyposażeniem placówek w środki do dezynfekcji.

Zasada jednej osoby na 15 mkw zostanie zachowana także w świątyniach religijnych. Wśród zasad I etapu „nowej normalności” znalazło się także zniesienie ograniczenia poruszania w przestrzeni publicznej bez dorosłego osób powyżej 13. roku życia.

Premier Morawiecki zapowiedział, że zakładając bardziej optymistyczny scenariusz w pewnych interwałach czasowych, „może co tydzień, a może co dwa”, rząd chce przedstawiać kolejne etapy, w których zmniejszane będą kolejne obostrzenia.

- Przejście z jednego etapu do drugiego zależy od tego ile będzie zachorowań, jak on wpłynie na rozprzestrzenianie się wirusa, ile będziemy mieć wolnych łóżek w szpitalach i ile wolnych respiratorów – dodał minister Szumowski.

- Teraz w kolejnych etapach będziemy otwierać rzemiosło i handel, choć już i dzisiaj w tym co powiedziałem, jest załagodzenie przepisów dotychczas handlu, a na końcu usługi, a na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy powiedzmy rehabilitacji, gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem i możliwości transmisji bardzo wysoka – wyjaśnił szef Rady Ministrów.

Dodał też, że „jeśli będzie lepiej, jeśli szybciej będzie się wypłaszczać, a nawet spadać krzywa zakażeń, będziemy mogli przyspieszać łagodzenie tych reguł społecznych, reguł gospodarczych”.

- Drodzy rodacy znajdujemy się w zupełnie w nowej rzeczywistości, która pewnie dłużej z będzie z nami zostanie, i musimy się nauczyć w niej żyć – mówił Mateusz Morawiecki.

Minister Szumowski zaznaczył z kolei, że obowiązek przysłaniania ust i nosa będzie obowiązywał do momentu pojawienia się szczepionki. Podkreślił, że poluzowanie zasad, nie oznacza, że epidemia się kończy. Mówił o konieczności zachowywania dystansu społecznego i reguł higienicznych. O maksymalnym używaniu zdalnych form pracy. Czas trwania nowej rzeczywistości określił na półtorej – dwa lata.

Małgorzata Sawicka

***

Rząd opracował schemat poluzowania zasad życia społecznego i gospodarczego dzieląc je na cztery etapy:

Etap I, od 20.04:

otwarcie lasów i parków, z wyłączeniem placów zabaw

w sklepach do 100 mkw - cztery osoby na jedną kasę; powyżej 100 mkw - jedna osoba na 15 mkw powierzchni

jedna osoba na 15 mkw powierzchni w kościołach i obiektach kultu

możliwość rekreacyjnego przemieszczania się z maseczką i w odpowiednim dystansie

będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy nasza kondycja psychiczna

osoby powyżej 13. roku życia będą mogły przemieszczać się bez dorosłego

Etap II:

otwarcie sklepów budowlanych w weekendy

otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych - z ograniczeniami

otwarcie niektórych instytucji kultury - bibliotek, muzeów i galerii sztuki

Etap III:

umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych - w nowym porządku sanitarnym

otwarcie sklepów w galeriach handlowych - z ograniczeniami

wydarzenia sportowe do 50 osób - w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności

organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach szkolnych I-III - ustalona max. liczba dzieci w sali

Etap IV

otwarcie salonów masażu i solariów

umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

teatry i kina - w nowym porządku sanitarnym

Więcej informacji na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - link do strony.